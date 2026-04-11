Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Haberin Videosunu İzleyin
11.04.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD ile İran arasındaki müzakere görüşmeleri Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlamak üzere. İki tarafın heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

40 gün süren savaşın ardından müzakere için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden ABD ve İran heyetleri, resmi görüşme öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı bir araya geldi.

İLK GÖRÜŞME İRAN HEYETİYLE

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ilk olarak İran müzakere heyeti ile bir araya geldi. İranlı yetkililer, bu görüşme sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin İran’a ait dondurulmuş fonları serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.

ABD HEYETİ DE ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray, ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştüğünü duyurdu. İki tarafın da talepleri birbirlerine dolaylı olarak iletiliyor. Eğer bu taleplerde anlaşma sağlanırsa ana görüşmelerin Türkiye saati ile 15.00'te başlaması bekleniyor.

PAKİSTAN: DOĞRUDAN GÖRÜŞME İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR

Pakistanlı diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Müzakerelerin doğrudan yapılması için yoğun çabalar sürüyor. Eğer doğrudan bir görüşme gerçekleşmezse, müzakereler dolaylı olarak yapılacak ve yalnızca 1 gün sürecek" ifadeleri yer aldı.

HEYETLERDE KİMLER VAR?

Bugünkü görüşmelerde ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyet temsil edecek. Heyette Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de yer alıyor.

İran tarafına ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderlik ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı ve bazı milletvekilleri de görüşmelerde yer alacak. Tarafların doğrudan mı yoksa dolaylı olarak mı görüşecekleri de henüz netlik kazanmadı.

MASADA NELER VAR?

Görüşmelerde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına odaklanan Washington'ın 15 maddelik teklifinin yanı sıra İran'ın boğazın kontrolünü, boğazdan geçen gemiler için geçiş ücreti, tüm bölgesel askeri operasyonların sona erdirilmesi ve tüm yaptırımların kaldırılmasını talep eden 10 maddelik planın ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerin önemli konularından biri de Lübnan. İsrail, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra Hizbullah'ı hedef alan saldırılarına devam etmesi müzakerelerin yapılıp yapılmayacağı yönünde soru işaretlerine yol açmıştı. İran'ın ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasına yönelik ısrarı, masaya yatırılacak önemli noktalardan biri olacak.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:15:14.
SON DAKİKA: ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.