ABD-İran Müzakerelerini Tıkayabilecek Beş Engel - Son Dakika
ABD-İran Müzakerelerini Tıkayabilecek Beş Engel

11.04.2026 00:09
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki heyetler, Pakistan'da karşılıklı müzakerelere başladı. Goreşmelerin önündeki beş ana engel ise Lübnan'daki çatışmalar, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişleri, nükleer anlaşmazlık, İran'ın bölgesel müttefikleri ve yaptırımların kaldırılması talepleri.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin liderliğindeki heyetler, Pakistan'da ABD-İran görüşmelerine başladı. Pakistanlı yetkililer iyimser mesajlar verirken, Vance iyi niyetli müzakerelere hazır olduklarını belirtti ancak oyalama durumunda alıcı olmayacaklarını vurguladı. Müzakerelerde önlerinde beş büyük engel bulunuyor.

İlk engel, Lübnan'daki çatışmalar. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in eylemlerinin müzakereleri anlamsız kılacağını söylerken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Hizbullah'a karşı ateşkes olmayacağını ifade etti. ABD, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan görüşmelerin planlandığını açıkladı.

İkinci engel, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişleri. Ateşkes sonrası geçişler düşük kaldı ve Donald Trump, İran'ın kötü performansını eleştirdi. Yüzlerce gemi ve denizci Körfez'de mahsur durumda, bu durum müzakereleri baltalayabilir.

Üçüncü engel, nükleer anlaşmazlık. Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeyi hedeflediğini belirtirken, İran sivil amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkında ısrar ediyor. Batılı hükümetler bu iddiaya şüpheyle yaklaşıyor.

Dördüncü engel, İran'ın bölgesel müttefikleri. Hizbullah, Husiler, Hamas ve Irak'taki milislerden oluşan ağ, İran'ın nüfuzunu artırıyor ancak İsrail bu yapıyı tehdit olarak görüyor. İranlılar hükümetin dış maceralara daha az harcama yapmasını istese de müttefiklerden vazgeçme belirtisi yok.

Beşinci engel, yaptırımların kaldırılması. İran, dondurulmuş 120 milyar dolar varlığının serbest bırakılmasını ve yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ediyor. Ancak Pakistan Başbakanı'nın açıklamasında bu konuya değinilmedi ve Trump yönetiminin büyük taviz vermesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Son Dakika Güncel ABD-İran Müzakerelerini Tıkayabilecek Beş Engel - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD-İran Müzakerelerini Tıkayabilecek Beş Engel - Son Dakika
