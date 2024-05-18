ABD ve İran, Umman'da gerilimi kontrol altına almak için gizli bir toplantı yaptı - Son Dakika
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ABD ve İran, Umman'da gerilimi kontrol altına almak için gizli bir toplantı yaptı

ABD ve İran, Umman\'da gerilimi kontrol altına almak için gizli bir toplantı yaptı

İbranice yayın yapan bir haber sitesinin iddiasına göre, ABD ve İran temsilcileri Umman'da gizli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ABD'den Brett McGurk ve İran'dan Abram Paley katıldı. Bu toplantı, iki taraf arasındaki ilk dolaylı müzakere turu oldu ve ABD'nin Orta Doğu'daki krizin bölgesel bir savaşa dönüşmesini engellemeye çalıştığı belirtildi.

18.05.2024 13:53
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ABD ve İran'dan temsilcilerin birkaç gün önce Umman'da Orta Doğu'daki gerilimi kontrol altına almak için "gizli bir toplantı" yaptığı belirtildi.

İsrail'de İbranice yayın yapan "Walla" haber sitesinin adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde, "(14 Mayıs) Salı günü ABD ve İran Orta Doğu'daki gerilime ilişkin Umman'da gizli görüşmelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Gizli görüşmelere ABD tarafından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile İran Özel Temsilcisi Abram Paley'in katıldığı belirtilirken, İran tarafına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bu görüşmenin, Umman'da ocak ayında yapılan benzer bir toplantıdan bu yana iki taraf arasındaki ilk dolaylı müzakere turu olduğu aktarıldı.

Dolaylı müzakerelerin Umman'ın arabuluculuğunda İran'ın İsrail'e saldırmasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekilerek, ABD yönetiminin Orta Doğu'daki krizin bölgesel bir savaşa dönüşmesini engellemeye çalıştığı ifade edildi.

ABD'nin, İran'ın bölgedeki vekilleri ve müttefikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğuna inandığı, bu gruplar arasında Lübnan'daki Hizbullah, Suriye ve Irak'ta ABD kuvvetlerine saldırılar düzenleyen milisler ve halen Kızıldeniz'de gemilere saldıran Yemen'deki Husilerin yer aldığı kaydedildi.

Görüşmelerde, söz konusu saldırıların İran ve bölgedeki işbirlikçileri üzerinde ne gibi sonuçları olabileceğini açıklayan ABD'nin, İran'ın nükleer programını ilerletmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve İran, Umman'da gerilimi kontrol altına almak için gizli bir toplantı yaptı - Son Dakika

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