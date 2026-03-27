ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı: 5 Ölü
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı: 5 Ölü

27.03.2026 15:38
ABD ve İsrail'in Rey kentine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, binalar yıkıldı.

ABD ve İsrail'in İran'ın Tahran eyaletine bağlı Rey kentine gece yarısı düzenlediği saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

AA muhabirinin İranlı sağlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre. Tahran eyaletine bağlı Rey kentine gece yarısı düzenlenen saldırılarda Afganistan uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti.

Görgü şahitleri, saldırılar sonucu 7 binanın kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, toplamda 20 binanın zarar gördüğünü söyledi.

Füze saldırıları sonucu yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Yıkılan binalarda bulunanların yakınları gözyaşlarıyla arama kurtarma çalışmalarını takip ederken, bölgede alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Acil Durum, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

