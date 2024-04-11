ABD ve Japonya, Çin'e karşı birlik mesajı verdi

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da devlet töreniyle karşılayıp en üst düzeyde ağırladığı Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmelerinde, Hint-Pasifik bölgesinde ortak hareket ve "Çin'e karşı birlik" mesajı verdi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da devlet ziyareti statüsünde ağırladığı Japonya Başbakanı Kişida ile ikili ve bölgesel konularda kapsamlı görüşmelerde bulundu.

Sabah Kişida'yı Beyaz Saray'da devlet töreniyle karşılayan Biden, Oval Ofis'teki görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde ortak basın toplantısında kameralar karşısına çıktı.

Biden ile Kişida, görüşmelerinde ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeleri detaylı şekilde ele aldıklarını ve bu bölgede ABD ile Japonya'nın "tam bir birlik içinde olduğunun" altını çizdiklerini belirtti.

Biden, ABD ile Japonya ordusu arasında daha yakın işbirliği yapılacağını ve bundan sonra ortak projeler yürüteceklerini söyledi.

Biden, "Burada ilk kez açıklıyorum, ABD-Japonya- Avustralya arasında ortak hava füze ve savunma mimarisi oluşturuyoruz." ifadesini kullanarak, Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı daha güçlü bir ortak savunma yaklaşımı içerisinde olacakları mesajını verdi.

Kişida'dan "serbest ve açık bir uluslararası düzen" vurgusu

Öte yandan, Japonya Başbakanı Kişida ise iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayi alanındaki ortaklıkların önemine dikkat çekti.

Kişida, "Uluslararası toplum tarihi bir dönüm noktasında bulunuyor. Hint-Pasifik bölgesi bağlamında ABD ve Japonya çok önemli bir yer tutuyor, burada kurala dayalı serbest ve açık bir uluslararası düzeni kararlılıkla savunmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Akşam da Kişida onuruna Beyaz Saray'da devlet yemeği düzenleyecek olan Biden, yarın Japonya Başbakanı'nı Washington'dan uğurlayacak.

İki ülke arasında yeni anlaşmalar

Diğer yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan Beyaz Saray yetkililerine göre, Biden-Kişida görüşmelerinin ardından 70 alt başlığı kapsayan bir dizi anlaşmaya imza atılması bekleniyor.

Bu kapsamda ABD ile Japonya arasında nükleer füzyon alanında işbirliği yapılmasına dair ikili anlaşmanın imzalanması ve yapay zeka alanında da daha yakın işbirliğini öngören çalışmalara başlanacak.

Kişida'nın ziyareti öncesinde Güney Çin Denizi'nde ABD, Filipinler, Avustralya ve Japonya, ilk kez ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

Biden'ın ev sahipliğinde önceki gün, ABD-Japonya-Filipinler Üçlü Zirvesi düzenlenmiş ve zirvede "Çin'in artırdığı bölgesel nüfuzu karşısında Hint-Pasifik'te barış ve istikrar için işbirliği" mesajı öne çıkarılmıştı.