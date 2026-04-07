ABD Başkan Yardımcısı Vance, Macaristan'da Orban ile Görüştü: İran'a Müzakere Süresi Verildi - Son Dakika
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Macaristan'da Orban ile Görüştü: İran'a Müzakere Süresi Verildi

07.04.2026 20:59
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı basın toplantısında İran, enerji politikaları ve Brüksel'in etkileri üzerine görüşlerini paylaştı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Budapeşte'de düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'ın müzakerelerde hızlı olmadığını, ancak ABD Doğu Saati ile 20.00'den önce olumlu veya olumsuz yanıt vereceğinden emin olduklarını ifade etti. Vance, Orban'ı ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın dostu ve destekçisi olarak nitelendirdi ve 12 Nisan'daki Macaristan parlamento seçimlerinde ona yardımcı olmak istediğini söyledi. Brüksel'i Macar halkını baskı altında tutmakla suçlayan Vance, Orban'ın enerji politikalarını örnek göstererek Avrupa'nın enerji krizini hafifletebileceğini vurguladı.

Vance, Orban ve Trump'ı Batı medeniyetinin savunucuları olarak tanımladı ve ahlaki değerlerin korunması, eğitim ve Hristiyan değerleri üzerinde iş birliği yaptıklarını belirtti. Brüksel'in Macar ekonomisini yok etmeye çalıştığını iddia eden Vance, seçimlere dış müdahaleyi kınadı. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için çalışacaklarını söyleyen Vance, Avrupa'nın Rus enerjisinden vazgeçmesini büyük hata olarak değerlendirdi ve savaşın temellerinin önceden atıldığını ifade etti.

İran konusunda, ABD'nin askeri hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldığını ve savaşın yakında sona ereceğini belirten Vance, İran'ın normal bir ülke olmasını umduğunu, aksi takdirde ekonomik durumun kötüleşeceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin, İran'ın ekonomik acı oluşturmaya çalıştığını, ancak ABD'nin daha fazla acı verme kapasitesi olduğunu, müzakereyi tercih ettiklerini ekledi. Orban ise, Avrupa'nın en kötü enerji krizine sürüklendiğini, Brüksel'in barış çabalarını engellediğini ve Budapeşte'nin barış görüşmeleri için uygun olduğunu ifade etti. Macaristan'ın zor durumda olduğunu, Ukrayna'nın petrol hattını kapattığını ve seçim sonrası bunu değiştirmeyi planladıklarını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

James David Vance, Viktor Orban, Macaristan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Brüksel, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Vance, Macaristan'da Orban ile Görüştü: İran'a Müzakere Süresi Verildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 21:55:43.
SON DAKİKA: ABD Başkan Yardımcısı Vance, Macaristan'da Orban ile Görüştü: İran'a Müzakere Süresi Verildi - Son Dakika
