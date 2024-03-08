ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Gazze'deki son durumu görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Gazze'deki son durumu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri ve Gazze'deki son durumu ele aldı. Görüşmede, Gazze'ye yardım ulaştırma çabaları, esir takası ve ateşkes de değerlendirildi. Blinken, Şukri ile görüşmeden önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de Gazze'deki son durumu ele almıştı.

08.03.2024 23:43  Güncelleme: 23:46
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Gazze'deki son durumu ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Şukri ile Blinken'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durum, esir takası ve ateşkesi görüşen Blinken ve Şukri, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırma çabalarını değerlendirdi.

Blinken, Şukri ile görüşmesinden önce de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son durumu ele almıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 878 Filistinli öldürüldü, 72 bin 402 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Gazze'deki son durumu görüştü - Son Dakika

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