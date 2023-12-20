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ABD ve Mısır, Gazze'deki son durumu ele aldı - Son Dakika
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ABD ve Mısır, Gazze'deki son durumu ele aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Gazze'deki son durumu ele aldı. Blinken ve Şukri, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik kararlılıklarını yineledi ve Gazze'deki insani yardımların artırılması için işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

ABD ve Mısır, Gazze\'deki son durumu ele aldı
20.12.2023 - 09:51,  Güncelleme: 09:52
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Gazze'deki son durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Şukri telefonda görüştü.

Mısır ile işbirliğinin devam etmesinin önemine dikkati çeken Blinken ve Şukri, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik kararlılıklarını yineledi.

Blinken, Gazze'deki Filistinlilere gönderilen insani yardımların artırılması ve esirlerin Refah Sınır Kapısı'ndan serbest bırakılmasında oynadıkları rol için Şukri'ye teşekkür etti.

Gazze'de Filistinli sivillerin zarar görmesini en aza indirecek somut adımların atılmasının ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmemesinin önemini vurgulayan Blinken ve Şukri, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ikili hedefler alanlarında yakın işbirliği içinde çalışmada mutabık kaldı.

Kaynak: AA
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