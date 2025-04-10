ABD ve Rusya İstanbul'da İstişarelerde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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ABD ve Rusya İstanbul'da İstişarelerde Bir Araya Geldi

ABD ve Rusya heyetleri, diplomatik temsilciliklerin işleyişini normalleştirmek için İstanbul'da toplandı.

10.04.2025 12:07
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(ANKARA) - ABD ve Rusya heyetleri, iki ülke arasındaki diplomatik temsilciliklerin işleyişinin normalleştirilmesine yönelik istişarelerin ikinci turunu gerçekleştirmek üzere İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğunda bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu Telegram kanalında yayımlanan açıklamasında, "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev başkanlığındaki heyetin ABD heyetiyle ikinci tur istişareler için İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğuna ulaştığını" belirtti.

Büyükelçi Darçiyev, bu temasların eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "zehirli mirasından kurtulmaya katkı sağlayacağını" belirtti. Darçiyev'e göre, bu yeni görüşme turunda Rus tarafı, el konulan diplomatik mülklerin iadesini ve doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasını gündeme getirecek.

Rus medyası, saatler sürecek kapsamlı müzakereler planlandığını belirtiyor.

ABD heyetine de Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık ediyor.

ABD Dışişleri Sözcüsü Tammy Bruce da görüşmelerin yalnızca büyükelçiliklerin çalışmalarıyla ilgili olduğunu, Ukrayna'daki savaş ya da güvenlik konularının gündemde olmadığını açıkladı.

Bruce ayrıca, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ancak Ukrayna krizinin çözülmesinden sonra mümkün olacağını vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ABD ve Rusya, ülkelerinde görevlendirilecek diplomat sayılarını karşılıklı olarak sınırlandırmıştı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD ve Rusya İstanbul'da İstişarelerde Bir Araya Geldi - Son Dakika

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