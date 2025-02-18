ABD ve Rusya'nın Riyad Görüşmesi

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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, beraberindeki ABD ve Rus heyetleriyle, "ilişkilerde normalleşme ve Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirme" gündemiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta telefon görüşmesinden sonra Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme görüşmeleri için ABD ve Rusya heyetlerinin toplanmasına karar verilmişti. Buna göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, beraberindeki ABD ve Rus heyetleriyle, "ilişkilerde normalleşme ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme" gündemiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

ABD ve Batı medyasına konuşan her iki taraftan yetkililer, toplantıya, Rubio'nun yanı sıra Beyaz Saray Ulusal güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Riyad'da Lavrov ve Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'un da katılacağını bildirmişti.

ABD'li yetkililer, bugünkü görüşmeleri, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda ciddi olup olmadığını belirlemek için bir ilk temas olarak nitelendirdi.

"İlk görüşmenin devamı"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Riyad'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, Putin ve Başkan Trump arasında belki de ilk adımın mümkün olup olmadığı, çıkarların ne olduğu ve bunun yönetilip yönetilemeyeceği konusunda yapılan ilk görüşmenin bir devamıdır" dedi.

Kremlin ise, görüşmelerin "Rus-Amerikan ilişkilerinin tüm kompleksini" kapsayacağını, Ukrayna ile ilgili olası bir anlaşmaya ve iki başkan arasında yapılacak bir görüşmeye hazırlık niteliği taşıyacağını öne sürdü.

Kremlin ayrıca, Lavrov ve Rubio'nun 15 Şubat Cumartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılmasını ele aldıklarını söyledi.

Görüşmelere katılmayan Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Riyad'da kendi adına bir barış anlaşması yapılamayacağını söylüyor.

Washington ile Gazze Şeridi'nin geleceği konusunda da görüşmeler yürüten Riyad, Trump yönetimi ile Moskova arasındaki ilk temaslarda rol oynadı ve geçen hafta bir esir takasının sağlanmasına yardımcı oldu.