ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Gazze krizini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki "krize" ilişkin konuları ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Blinken ve Bin Ferhan telefonda görüştü.
Görüşmede, Gazze'deki "krizin" kalıcı barış sağlanarak sona erdirilmesi ve " İsrail'in güvenliğinin de sağlanacağı bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik devam eden çabalar" ele alındı.
İkili, Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımın artırılması için yakın koordinasyonun sürdürülmesi taahhüdünde bulundu.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 840 Filistinli öldürüldü, 67 bin 317 kişi yaralandı. Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 227'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 564 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 387 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.
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