ABD ve Suudi Arabistan Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika
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ABD ve Suudi Arabistan Güvenlik Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Suudi Arabistan'ın Savunma Bakanı ile güvenlik ilişkilerini görüştü.

25.02.2025 02:16
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NEW ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkent Washington DC'de Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman ile bir araya geldi.

Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hegseth, ABD'nin İran'dan gelebilecek bir saldırıya karşı Suudi Arabistan'ı savunmaya yardım edip etmeyeceği sorusuna, "Bugün bu konu hakkında konuşacağız. İran, bölgede büyük bir endişe kaynağı. Suudi Arabistan büyük ortağımız ve bu konuyu görüşeceğiz." dedi.

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ın yerine yapılan atamayla ilgili soruyu ise reddetti.

Bir muhabirin "Bir sonraki genelkurmay başkanı olarak niteliksiz bir emekli korgenerali niye seçtiniz?" sorusuna Hegseth, "Niteliksiz sorunuzu reddetmeyi tercih edeceğim." cevabını verdi.

Brown'un görevden alınması

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Şubat'ta Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani bir kararla görevden alarak yerine Hava Kuvvetleri'nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday gösterdiğini duyurmuştu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, hizmetlerinden dolayı Brown'a teşekkür etmiş, yeni genelkurmay başkanı Caine için, "General Caine başarılı bir pilot, ulusal güvenlik uzmanı, başarılı bir girişimci ve önemli kurumlar arası ve özel operasyonlar deneyimine sahip bir savaşçıdır." ifadesini kullanmıştı.

Brown, ABD tarihinde Genelkurmay Başkanı rütbesiyle görev yapan ikinci siyahi Amerikalı olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

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