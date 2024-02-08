ABD, Yapay Zeka Güvenlik Konsorsiyumu Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Yapay Zeka Güvenlik Konsorsiyumu Oluşturdu

ABD, Yapay Zeka Güvenlik Konsorsiyumu Oluşturdu

ABD Ticaret Bakanlığı, OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon ve Nvidia'nın da aralarında bulunduğu 200'den fazla şirket ve kuruluşun katılımıyla yeni bir güvenlik konsorsiyumu oluşturdu. ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü bünyesinde oluşturulan konsorsiyum, güvenli ve güvenilir yapay zekanın geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Konsorsiyum, kapasite değerlendirme, risk yönetimi, emniyet ve güvenlik gibi konularda yönergelerin geliştirilmesine katkı sunacak.

08.02.2024 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı, güvenli yapay zekanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon ve Nvidia'nın da aralarında bulunduğu 200'den fazla şirket ve kuruluşun katılımıyla yeni bir güvenlik konsorsiyumunun oluşturulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, yapay zeka güvenliğine yönelik ilk konsorsiyumu kurduğu bildirildi.

Açıklamada, ABD Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü bünyesinde oluşturulan konsorsiyum ile güvenli ve güvenilir yapay zekanın geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü Konsorsiyumunun yapay zeka yaratıcılarını, kullanıcılarını, akademisyenleri, hükümet ve endüstri araştırmacılarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getireceği vurgulanan açıklamada, konsorsiyumda 200'den fazla şirket ve kuruluşun yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, konsorsiyumdaki şirketler ve kuruluşların, en gelişmiş yapay zeka sistemlerini ve donanımlarını oluşturma ve kullanmada ön saflarda yer aldığı, yapay zekanın toplumu nasıl dönüştürebileceğine ve dönüştüreceğine dair temel anlayışı inşa eden ülkenin en büyük şirketleri ve en yenilikçi startupları, sivil toplum kuruluşları, akademik ekipleri ve yapay zekanın bugünkü kullanımıyla derinden ilgilenen meslek temsilcileri olduğu kaydedildi.

Konsorsiyumun kapasite değerlendirme, risk yönetimi, emniyet ve güvenlik gibi konularda yönergelerin geliştirilmesi gibi eylemlere katkı sunacağı vurgulandı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da konuya ilişkin açıklamasında, ABD hükümetinin riskleri azaltmak ve yapay zekanın potansiyelinden yararlanmak için ihtiyaç duyulan standartları belirlemede ve araçları geliştirmede önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Raimondo, ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü Konsorsiyumunun güvenlik standartlarını belirleme ve inovasyon ekosistemini koruma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için kurulduğunu ifade etti.

OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Nvidia, Anthropic, Palantir, Intel, IBM, Cisco Systems, Qualcomm, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Mastercard ve Visa konsorsiyuma katılan şirketler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

  • Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı
    20:17 Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

    Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
    19:37 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

  • Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor
    19:01 Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.

  • Lübnan'ın güneyinde dron saldırısı: 3 ölü
    18:58 Lübnan'ın güneyinde dron saldırısı: 3 ölü

    Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.

  • Tayland'da yiyecek ve para için dilendirilen fil, sahibini öldürdü
    18:01 Tayland'da yiyecek ve para için dilendirilen fil, sahibini öldürdü

    Tayland'ın Nakhon Sawan eyaletinde yiyecek ve para dilenmek için kullanılan bir fil, sahibini ezerek öldürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Ticaret Bakanlığı, Google, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Yapay Zeka Güvenlik Konsorsiyumu Oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 22:27:48. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Yapay Zeka Güvenlik Konsorsiyumu Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement