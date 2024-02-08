ABD, Yapay Zeka Güvenlik Konsorsiyumu Oluşturdu

ABD Ticaret Bakanlığı, güvenli yapay zekanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon ve Nvidia'nın da aralarında bulunduğu 200'den fazla şirket ve kuruluşun katılımıyla yeni bir güvenlik konsorsiyumunun oluşturulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, yapay zeka güvenliğine yönelik ilk konsorsiyumu kurduğu bildirildi.
Açıklamada, ABD Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü bünyesinde oluşturulan konsorsiyum ile güvenli ve güvenilir yapay zekanın geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü Konsorsiyumunun yapay zeka yaratıcılarını, kullanıcılarını, akademisyenleri, hükümet ve endüstri araştırmacılarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getireceği vurgulanan açıklamada, konsorsiyumda 200'den fazla şirket ve kuruluşun yer aldığı ifade edildi.
Açıklamada, konsorsiyumdaki şirketler ve kuruluşların, en gelişmiş yapay zeka sistemlerini ve donanımlarını oluşturma ve kullanmada ön saflarda yer aldığı, yapay zekanın toplumu nasıl dönüştürebileceğine ve dönüştüreceğine dair temel anlayışı inşa eden ülkenin en büyük şirketleri ve en yenilikçi startupları, sivil toplum kuruluşları, akademik ekipleri ve yapay zekanın bugünkü kullanımıyla derinden ilgilenen meslek temsilcileri olduğu kaydedildi.
Konsorsiyumun kapasite değerlendirme, risk yönetimi, emniyet ve güvenlik gibi konularda yönergelerin geliştirilmesi gibi eylemlere katkı sunacağı vurgulandı.
ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da konuya ilişkin açıklamasında, ABD hükümetinin riskleri azaltmak ve yapay zekanın potansiyelinden yararlanmak için ihtiyaç duyulan standartları belirlemede ve araçları geliştirmede önemli bir rolü olduğunu belirtti.
Raimondo, ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü Konsorsiyumunun güvenlik standartlarını belirleme ve inovasyon ekosistemini koruma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için kurulduğunu ifade etti.
OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Nvidia, Anthropic, Palantir, Intel, IBM, Cisco Systems, Qualcomm, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Mastercard ve Visa konsorsiyuma katılan şirketler arasında yer alıyor.
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