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ABD Yargıcı, Florida Valisi'nin öğrenci grubunu kapatma kararını iptal etti - Son Dakika
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ABD Yargıcı, Florida Valisi'nin öğrenci grubunu kapatma kararını iptal etti

ABD Yargıcı, Florida Valisi\'nin öğrenci grubunu kapatma kararını iptal etti

ABD'de bir yargıç, Florida Valisi Ron DeSantis'in Filistin destekçisi öğrenci grubunu kampüslerden men etme kararının yetkisiz olduğunu belirtti. Yargıç, vali ve üniversite yönetiminin öğrenci topluluklarına ceza verme yetkisinin olmadığını vurguladı. Ayrıca, öğrenci grubunun hala aktif olduğunu ve kapatılması için herhangi bir girişimde bulunulmadığını ifade etti. Florida Valisi DeSantis, öğrenci grubunu kapatma kararını terörist gruplara destek sağlamayı engellemek amacıyla aldığını savunmuştu.

01.02.2024 11:29
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ABD'de yargıç, Florida Valisi Ron DeSantis'in, " Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler" grubunu kampüslerden men etme konusunda karar verme yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Yargıç Mark Walker, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin, "Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler" grubunun kapatılmasının önlenmesi için tedbir kararı alınması yönünde açtığı davaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Walker, açıklamasında, "Ne Vali ne Rektör ne de Yönetim Kurulu, öğrenci topluluklarına ceza vermek için resmi yetkiye sahip değildir." ifadesini kullandı.

DeSantis'in öğrenci grubuna yönelik "terörist" ifadesinin endişelenmek için haklı bir gerekçe olduğunu kabul ettiğini aktaran Walker, ancak grubun hala aktif olduğuna ve kapatılması yönünde herhangi girişimde bulunulmadığına işaret ederek, tedbir kararına ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Florida Valisi DeSantis, 24 Ekim'de Filistin destekçisi "Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler" grubunu kampüslerden men etme kararı almıştı.

DeSantis, bu kararın "terörist gruplara destek sağlayan" gösterileri bastırmanın bir parçası olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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