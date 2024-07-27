ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin 6 İHA'sını imha etti - Son Dakika
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ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin 6 İHA'sını imha etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bir bölgede 6 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı. ABD'nin bu eylemi, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirildi.

27.07.2024 10:27
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ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bir bölgede 6 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD kuvvetleri tarafından son 24 saat içinde Husilerin kontrolündeki bir bölgede 6 İHA ve Yemen açıklarında 3 insansız yüzey aracının (USV) imha edildiği kaydedildi.

Bu silahların bölgedeki ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğu savunulan açıklamada, ABD'nin bu eyleminin seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek adına yapıldığı ifade edildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin 6 İHA'sını imha etti - Son Dakika

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