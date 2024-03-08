ABD, Yemen'deki Husilere Karşı Saldırılar Düzenledi

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 4 gemisavar füze ve 1 insansız hava aracına (İHA) yönelik "meşru müdafaa" amaçlı saldırılar düzenlediğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, CENTCOM güçlerinin, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde 4 mobil gemisavar seyir füze bataryasına (ASCM) ve 1 İHA'ya yönelik "meşru müdafaa" amaçlı saldırılar düzenlediği belirtildi.
CENTCOM kuvvetlerinin Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeden Aden Körfezi'ne fırlatılan 3 İHA'yı da düşürdüğü kaydedilen açıklamada, saldırıların "seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" amacı taşıdığı ifade edildi.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da İHA'lar ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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