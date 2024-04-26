ABD, Yemen\'deki Husilerin Aden Körfezi\'ne füze fırlattığını bildirdi

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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden Aden Körfezi'ne bir gemisavar balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya hesabından, dün Husilerin kontrolündeki bölgeden ateşlenen gemisavar balistik füzeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sana yerel saatiyle 09.52'de fırlatılan füzenin ABD, koalisyon ya da ticaret gemilerine herhangi bir zarar vermediği ifade edildi.

Ayrıca Husilerin kontrolündeki bölgelerde bir insansız yüzey gemisi ile bir insansız hava aracının başarılı şekilde imha edildiği belirtilen açıklamada, bu eylemlerin seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerine başlamasının ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurmuştu.