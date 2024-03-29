ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin dün yerel saatle 06.00 ila 22.56 arasında Yemen'deki Husilere ait 4 İHA'ya yönelik "savunma saldırısı" düzenlendiği bildirildi.
ABD'ye ait araçlarda herhangi bir hasar olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Bu eylemler, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemileri için daha güvenli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir." ifadesi yer aldı.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı üzerine Husiler, tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef alacağını duyurdu.
Son Dakika › Güncel › ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 4 İHA'yı imha etti - Son Dakika
Samsun'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü. Samsun'da toplam 3 bin 656 sandıkta 1 milyon 38 bin 91 seçmen oy kullanacak ve 4 bin 634 personel seçimlerin huzur ve güven içinde yapılmasını sağlayacak.
Esenler Belediyesi, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu için anma programı düzenledi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
AK Parti Karabük kurmayları, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine sayılı günler kala Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın yanında kenetlendi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, deprem sonrası yıkım süreci devam eden 6 katlı bir bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 5 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından saklandığı köyde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahsın saklandığı köy tespit edildi ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANKA HABER AJANSI 29 MART CUMA GÜNDEMİ
Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?