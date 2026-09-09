ABD'yle İran arasındaki gerilim petrolü tırmandırdı, New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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ABD'yle İran arasındaki gerilim petrolü tırmandırdı, New York borsası düşüşle kapandı

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New York borsası, Orta Doğu'da ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle günü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 1,18 azalarak 52.786,07 puana inerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 99,06 dolara çıktı ve yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklandı.

NEW New York borsası Orta Doğu'da süren gerilimlerin petrol fiyatlarını tırmandırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,18 azalarak 52.786,07 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalışla 7.673,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 26.421,41 puana geriledi.

ABD'de dün İşçi Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan pay piyasalarında, yeni işlem gününde negatif seyir izlendi.

Jeopolitik gelişmeler piyasaların seyrinde etkili olmaya devam ederken hafta sonu ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar risk iştahını baskıladı.

İsrail'in i24 televizyonu, bir Amerikalı yetkiliye dayanarak, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef aldığını ileri sürdü.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey ABD'li bir yetkili de ABD ordusunun Hark Adası ile Cask kentinde bazı yerleri hedef aldığını bildirdi.

Yetkili, açıklamasında, "Hedefler arasında İranlı petrol tankerleri de bulunuyor. Bu, İran'ı ekonomik olarak sıkıştırmaya yönelik daha geniş çaplı bir girişimin parçasıdır. Bu strateji, İran'a ait ham petrol tankerlerini batırmayı ve hizmet dışı bırakmayı da içeriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran medyasında, Devrim Muhafızları Ordusunun, Kuveyt ve Bahreyn limanları civarındaki tankerlerin mürettebatını, hedef alınabilecekleri gerekçesiyle gemilerini terk etmeleri konusunda uyardığı??????? kaydedildi.

Bu gelişmelerle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 2 artarak 99,06 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yaklaşık yüzde 3 artışla 94,03 dolardan alıcı buldu.

Artan enerji maliyetleri, kalıcı enflasyon endişelerini tetiklerken, gözler ABD'de bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerine çevrildi.

Analistler, geçen hafta ABD'de güçlü gelen istihdam verilerinin faiz artışı beklentilerini canlandırdığına işaret ederek, bu hafta yayımlanacak enflasyon rakamlarının da ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemel para politikası adımına dair daha fazla ipucu sağlayabileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta değişim göstermeyerek yüzde 3,6 oldu.

Ülkede tüketici kredileri de temmuzda 18,1 milyar dolarla beklentilerin üzerinde arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'yle İran arasındaki gerilim petrolü tırmandırdı, New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

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