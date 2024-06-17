Abdal Musa Anma Etkinlikleri Elmalı'da Başlıyor - Son Dakika
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Abdal Musa Anma Etkinlikleri Elmalı'da Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi, Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği iş birliği ile düzenlenen Abdal Musa Anma Etkinlikleri, 21-23 Haziran arasında Elmalı İlçesi Tekke Mahallesi'nde yapılacak. Etkinlikler kapsamında aşıklar yarışması, cem ve semah gösterileri ile konserler düzenlenecek.

17.06.2024 11:19
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi, Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği iş birliği ile düzenlenen Abdal Musa Anma Etkinlikleri, 21-23 Haziran arasında Elmalı İlçesi Tekke Mahallesi'nde yapılacak.

Abdal Musa Anma Etkinlikleri, 21 Haziran Cuma günü Elmalı Tekke Mahallesi'nde saat 12.00'de Türbe Ziyareti ile başlayacak. 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında, aşıklar yarışması, cem ve semah gösterileri ile konserler olacak.

21 Haziran Cuma akşamı Amfi Tiyatro'da 19.30 'da Gurup Yarenler konseri ile başlayacak gecede, 20.00'de Cemil Per ve Doğuhan Karasu, 20.30'da Özde Semah Ekibi Gösterisi, 21.00'de İbrahim Pala & Orhan Güray Konseri, 21.30'da Ergün Efe Konseri, 22.00'de Nurtepe Cem Evi Semah Ekibi Gösterisi, 22.30'da Eylül Deniz Çelebi Konseri yer alacak. Abdal Musa Anma Etkinlikleri'nin ilk günü saat 23.00'te Erdal Erzincan konseri ile sona erecek.

Türkülerle dolu etkinlik

Etkinliklerin ikinci gününde ise türbe içinde cem ve semahlar yapılacak. Saat 15.00'te ise Kültür Binası Toplantı Salonu'nda panel düzenlenecek.

Anma etkinliklerinin resmi açılışı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da amfi tiyatroda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve protokol konuşmaları ile yapılacak. Saat 20.10'da Abdal Musa Semah Ekibinin ardından 20.40'ta Sevcan Ezgi Konseri, saat 21.10'da Kültür Bakanlığı Korosu saat 21.40'ta Alevi Bileşenleri Semah Ekibi, Saat 22.10'da Eren Özütemiz Konseri, 22.40 da Karacaahmet Semah Ekibi Gösterisi vatandaşla buluşacak. Etkinliklerin ikinci günü saat 23.10'da Özlem Özdil konseri ile sona erecek.

19. Uluslararası 40. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri 23 Haziran Pazar günü saat 11.00'de türbe ziyareti ve uğurlama töreni ile sona erecek.

Kaynak: ANKA

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