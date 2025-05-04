Abdullah Akarsu İçin Cenaze Töreni

Manisa'da vefat eden 20. dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu için cenaze töreni düzenlendi.

Bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşında bir çocuk babası Akarsu, dün akşam hayatını kaybetti.

Akarsu'nun cenazesinin hastane morgundan alınmasının ardından Demirci'deki evine getirilerek helallik alındı.

Merkez Alaca Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akarsu'nun cenazesi ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, muhtarlar, Akarsu'nun ailesi ve vatandaşlar katıldı.

20. Dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu kimdir?

1953 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya gelen Abdullah Akarsu, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

Uzun yıllar serbest eczacılık yapan Akarsu, 1984-1994 yılları arasında Kızılay Demirci Şube Başkanlığı ve Anavatan Partisi İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Akarsu, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) 20. Dönem Manisa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.