Abdullah Gül, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasına tepki gösterdi

Güncel

(ANKARA) – Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. "Bu gece ABD Kongre'sinde bir utanç sirki izledik" diyen Gül, Netanyahu'yu 'soykırım suçlusu' ve 'çocuk katili' olarak niteledi.

Abdullah Gül, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun çarşamba günü ABD Kongresi'ne hitap etmesini sert sözlerle eleştirdi. Gül, Uluslarası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Khan'ın Netanyahu hakkında savaş suçlarından tutuklama emri talep etmesini hatırlatarak, ABD'nin Netanyahu'yu ağırlayarak "kendisini bir kez daha rezil ettiğini" söyledi. Gül'ün paylaşımı şöyle:

"Bu gece ABD Kongresi'nde, UCM savcısının tutuklama emri talep ettiği soykırım suçlusunun başrolünde oynadığı bir utanç sirki izledik. Amerika, bir kez daha bir çocuk katili uğruna tüm dünyanın önünde kendini rezil etti."

Netanyahu bu hafta ABD'deki temasları kapsamında ABD Kongresi'nde de İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşı savunan bir konuşma gerçekleştirmiş ve İsrail-ABD ittifakından övgüyle bahsetmişti. Netanyahu Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü savaşı, "iyilik ve kötülük", "medeniyet ve barbarlık" arasında bir savaş olarak niteledi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 39 bini aştı.