Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
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Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Seçildi

Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde Abdullah Özdemir, Osman Nuri Kabaktepe'den devralarak İstanbul İl Başkanlığına seçildi. Kabaktepe, Özdemir'in liderliğinde 2028 seçimlerinde başarılı olacaklarına inandığını belirtirken, Özdemir ise birlik ve beraberliği artırarak partinin güçlenmesi için çalışacağını vurguladı.

08.02.2025 12:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gün gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde partisinin İstanbul İl Başkanlığına seçilen Abdullah Özdemir, görevi Osman Nuri Kabaktepe'den devraldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan eski İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün hem İstanbul'a yakışan hem de Türkiye'ye heyecan ve coşku veren çok güzel bir kongre gerçekleştirdiklerini belirtti.

Göreve seçilen Özdemir'i tebrik eden Kabaktepe, Özdemir'in liderliğinde, İstanbul'da halkla iç içe, gönül bağını daha da güçlendirerek 2028 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birinci turda başkan yapacaklarını söyledi.

Kabaktepe, 2029'da da başta ilçe belediyeleri olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yeniden icraat, umut ve hizmet bayrağını dalgalandıracaklarını ifade etti.

Özdemir'in çalışmalarının ve çalışkanlığının bilindiğini vurgulayan Kabaktepe, onun liderliğindeki yönetim kurulu üyelerinin, ilçelerin, teşkilatların görünen, görünmeyen kahramanlarla partilerini en güzel şekilde temsil edeceklerini, güzel başarılara ulaşacaklarını belirtti.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve delegelere teşekkür etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilen Abdullah Özdemir de kendisini bu anlamlı göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve delegelere teşekkür etti.

Özdemir, Kabaktepe'nin İstanbul'un çok önemli bir teşkilat sürecine liderlik ettiğini, birçok meşakkatle mücadele edilen dönemde teşkilattaki birlik ve beraberlik adına büyük özveri gösterdiğini dile getirdi.

Kabaktepe öncülüğünde birlik ve beraberlik anlamında çok güzel bir noktaya gelindiğini belirten Özdemir, "İnşallah biz buradan sonra, dostluk, kardeşlik halkalarını, birlik ve beraberliğimizi artırarak, ildeki yapımızı daha da büyüterek, İstanbul'daki teşkilatımıza emeği geçmiş kardeşlerimizin sürecin içerisinde olmasını sağlayacak bir düzeni de geliştirerek sürecimizi idame ettireceğiz." dedi.

Birbirlerine çiçek takdiminde bulunduktan sonra Özdemir, Kabaktepe'yi İl Başkanlığından uğurladı.

Törende Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollkarı Başkanı Nevzat Yüce, Özdemir'in eşi Hayrunnisa Nihal Birtek Özdemir ve bazı partililer yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Seçildi - Son Dakika

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