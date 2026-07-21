Abdullah Uslu, YKS'de Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
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Abdullah Uslu, YKS'de Türkiye Birincisi Oldu

Abdullah Uslu, YKS\'de Türkiye Birincisi Oldu
21.07.2026 17:09
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Eskişehirli Abdullah Uslu, YKS'de TYT alanında Türkiye birinciliği elde etti, başarısını disiplinden kaynakladığını belirtti.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) TYY alanında Türkiye'deki 5 birinciden biri olan Eskişehirli Abdullah Uslu, "Başarımın en önemli sırrı, düzenli ve disiplinli çalışmaktı. Kendime bir sistem oluşturdum ve sadık kaldım. Dinlenmem gereken zamanlarda dinlendim. Sosyal hayatımı da tamamen bırakmadım" dedi.

Eskişehir'de makine mühendisi Mehmet Bahri Uslu ile Deniz Uslu çiftinin 3 çocuğundan biri olan Abdullah Uslu (18), Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra YKS'ye girdi. Bugün açıklanan sonuçlara göre Uslu, TYT (Temel Yeterlilik Testi) alanında Türkiye birincisi oldu. Abdullah Uslu, ailesinin her zaman desteğini hissettiğini ve sınav başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Sabah sınav sonuçlarına baktığında birinci olduğunu görünce çok sevindiğini ifade eden Uslu, "YKS'de de TYT Türkiye birinciliğini aldım. Sonuçları gördüğüm an benim için gerçekten çok özel bir andı. Sabah annem beni uyandırmıştı. Ben kalkana kadar babam sonuç ekranını açmıştı. Sonra hep birlikte baktık. Açıkçası iyi bir sonuç bekliyordum ama bu kadar iyi bir sonuç beklemiyordum. O yüzden benim için de büyük bir sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Annem ve babam da en az benim kadar sevindiler" dedi.

'DENGEYİ KORUMAYA ÇALIŞTIM'

Disiplinli ve düzenli çalıştığını anlatan Uslu, "Başarımın en önemli sırrı, düzenli ve disiplinli çalışmaktı. Hiçbir şeyi son ana bırakmadım. Kendime bir sistem oluşturdum ve o sisteme sadık kaldım. Bunun yanında dinlenmem gereken zamanlarda dinlendim. Sosyal hayatımı da tamamen bırakmadım. Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nde 3 yıl boyunca tiyatro kulübünde aktif olarak görev aldım. Bunun da bana olumlu katkı sağladığını düşünüyorum. Ders çalışırken sosyal hayatıma da zaman ayırmaya çalıştım. Son sınıf haricinde buna daha fazla fırsat bulabildim. Son sınıfta ise haftada 1 gün ya da bazen yarım gün kendime dinlenme zamanı ayırıyordum. Bence önemli olan çalışılması gereken zamanda çalışmak, dinlenilmesi gereken zamanda da dinlenebilmek. Ben bu dengeyi korumaya çalıştım" diye konuştu.

'ÇOK GURURLANDIK'

Makine mühendisi Mehmet Bahri Uslu da sabah çok erken saatlerde sınav sonuçlarını kontrol etmeye başladığını belirterek, "Açıkçası Abdullah'tan iyi bir derece bekliyorduk ama Türkiye birinciliğini beklemiyorduk. Sonuç ekranında birinciliği görünce büyük bir mutluluk yaşadım. Hemen ekran görüntüsünü aldım, eşimle ve Abdullah'la paylaştım. Ardından ailemizi tek tek arayarak bu güzel haberi onlarla da paylaştık. Hepimiz çok gururlandık, çok mutlu olduk ve duygulandık"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Abdullah Uslu, YKS'de Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

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