Adıyaman Meclisi Yasal Süreç Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman Meclisi Yasal Süreç Başlattı

Geniş Video İzle

Adıyaman Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını yaptı. 6 Şubat depremlerinde bazı televizyon kanallarının Adıyaman yerine Kahta ilçesini ekranlara taşıdığını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, televizyon kanallarının görüntülerine ilişkin yasal süreç başlattıklarını kaydetti. Tutdere, "Depremde enkaz altındaki Adıyaman halkını görmezden geldiler. 15 gün sonra Kahta’nın aydınlık sokaklarını Adıyaman şehir merkezi gibi göstererek yardım akışını engellediler. Yasal süreç başlattık ve tekzip metinlerini gönderdik" dedi.

02.01.2025 20:17  Güncelleme: 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Adıyaman Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını yaptı. 6 Şubat depremlerinde bazı televizyon kanallarının Adıyaman yerine Kahta ilçesini ekranlara taşıdığını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, televizyon kanallarının görüntülerine ilişkin yasal süreç başlattıklarını kaydetti. Tutdere, "Depremde enkaz altındaki Adıyaman halkını görmezden geldiler. 15 gün sonra Kahta'nın aydınlık sokaklarını Adıyaman şehir merkezi gibi göstererek yardım akışını engellediler. Yasal süreç başlattık ve tekzip metinlerini gönderdik" dedi.

6 Şubat depremlerinde en fazla etkinlenen şehirlerden biri olan Adıyaman'da, 2025 yılının ilk Belediye Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremin ilk günlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hasar almayan bölgelerin Adıyaman konumu ile ekranlara taşındığını belirterek, yapılan yayınlarla ilgili olarak yasal tekzip sürecini başlattıklarını aktardı. Tutdere şunları kaydetti:

"Söz konusu kanalların, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman hakkında yaptığı haberleri hepimiz hatırlıyoruz. Adıyaman'a bakış açılarını biliyorsunuz. Adıyaman'ın evlatları enkaz altında inlerken bu kanallar bültenlerinde Adıyaman ismini bile geçirmediler. Depremden 15 gün sonra Kahta ilçemizin gece çekilmiş aydınlık sokaklarını Adıyaman kent merkeziymiş gibi gösterip hayat normale döndü diyerek belki de gelecek olan binlerce yardımın gelmemesine sebep olmuşlardır. Biz bu yalan haberleri yapan kanallara karşı yasal yollara başvuracağız, tekzip metinlerini gönderdik."

Mecliste bazı personellere emekli olmaları için mobing yapıldığı iddialarına yanıt veren Başkan Tutdere, "Hiçbir çalışanımıza emeklilik baskısı yapmadık ve yapmayacağız. Emekli olmak ya da çalışmaya devam etmek anayasal bir haktır. Bu dedikodulara itibar edilmemeli" diyerek mobing iddilarını yalanladı.

İçme suyu sorununa kalıcı çözüm getirmek için hazırlanan projeyi değerlendiren Tutdere, Atatürk Barajı'ndan pompa sistemiyle Adıyaman'ın su ihtiyacını karşılayacaklarını vurguladı. Projenin büyük maliyetlerle yapılacağını aktaran Tutdere, maliyetlerin AFAD kapsamına alınması için çaba göstereceklerini söyledi. İstanbul büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman Belediye Mezarlığı'na deprem şehitliği yapılacağı bilgisini veren Tutdere, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi arasında kardeş kent ilişkilerinin kurulması için meclisten yetki istedi.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Haberler, Adıyaman, Belediye, Politika, Deprem, Güncel, Hukuk, Kahta, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Meclisi Yasal Süreç Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:00 Bahçeli’den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü Bahçeli'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü
20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
09:52 Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı?
09:49 Rusya’ya kaçan Esad’a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar
09:47 İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
09:35 Galatasaray, Milan Skriniar’ı bitirmek üzere Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 00:25:15. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Meclisi Yasal Süreç Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.