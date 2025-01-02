Adıyaman Meclisi Yasal Süreç Başlattı

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(ANKARA) - Adıyaman Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını yaptı. 6 Şubat depremlerinde bazı televizyon kanallarının Adıyaman yerine Kahta ilçesini ekranlara taşıdığını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, televizyon kanallarının görüntülerine ilişkin yasal süreç başlattıklarını kaydetti. Tutdere, "Depremde enkaz altındaki Adıyaman halkını görmezden geldiler. 15 gün sonra Kahta'nın aydınlık sokaklarını Adıyaman şehir merkezi gibi göstererek yardım akışını engellediler. Yasal süreç başlattık ve tekzip metinlerini gönderdik" dedi.

6 Şubat depremlerinde en fazla etkinlenen şehirlerden biri olan Adıyaman'da, 2025 yılının ilk Belediye Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremin ilk günlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hasar almayan bölgelerin Adıyaman konumu ile ekranlara taşındığını belirterek, yapılan yayınlarla ilgili olarak yasal tekzip sürecini başlattıklarını aktardı. Tutdere şunları kaydetti:

"Söz konusu kanalların, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman hakkında yaptığı haberleri hepimiz hatırlıyoruz. Adıyaman'a bakış açılarını biliyorsunuz. Adıyaman'ın evlatları enkaz altında inlerken bu kanallar bültenlerinde Adıyaman ismini bile geçirmediler. Depremden 15 gün sonra Kahta ilçemizin gece çekilmiş aydınlık sokaklarını Adıyaman kent merkeziymiş gibi gösterip hayat normale döndü diyerek belki de gelecek olan binlerce yardımın gelmemesine sebep olmuşlardır. Biz bu yalan haberleri yapan kanallara karşı yasal yollara başvuracağız, tekzip metinlerini gönderdik."

Mecliste bazı personellere emekli olmaları için mobing yapıldığı iddialarına yanıt veren Başkan Tutdere, "Hiçbir çalışanımıza emeklilik baskısı yapmadık ve yapmayacağız. Emekli olmak ya da çalışmaya devam etmek anayasal bir haktır. Bu dedikodulara itibar edilmemeli" diyerek mobing iddilarını yalanladı.

İçme suyu sorununa kalıcı çözüm getirmek için hazırlanan projeyi değerlendiren Tutdere, Atatürk Barajı'ndan pompa sistemiyle Adıyaman'ın su ihtiyacını karşılayacaklarını vurguladı. Projenin büyük maliyetlerle yapılacağını aktaran Tutdere, maliyetlerin AFAD kapsamına alınması için çaba göstereceklerini söyledi. İstanbul büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman Belediye Mezarlığı'na deprem şehitliği yapılacağı bilgisini veren Tutdere, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi arasında kardeş kent ilişkilerinin kurulması için meclisten yetki istedi.