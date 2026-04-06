Abu Dabi'de Şarapnel Parçaları Bir Kişiyi Yaraladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de hava savunma sistemlerince önlenen füzeden düşen şarapnel parçaları nedeniyle 1 kişinin orta derecede yaralandığı bildirildi.
Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Musaffah bölgesindeki Abu Dabi Sanayi Kenti'nde faaliyet gösteren Ranin Systems şirketine şarapnel parçalarının düştüğü, olayda Gana uyruklu 1 kişinin orta derecede yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, ilgili makamların olayla ilgilendiği, kamuoyundan bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan alınmasının istendiği kaydedildi.
