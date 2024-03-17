Aç kalan güvercinleri esnaf ve vatandaş besliyor - Son Dakika
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Aç kalan güvercinleri esnaf ve vatandaş besliyor

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Erzurum'da kış mevsimi boyunca yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler, esnaf ve hayırsever vatandaşlar tarafından besleniyor. Özellikle kırsalda karın hala kalkmaması ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren güvercinler, her sabah kilolarca buğday ve arpayla besleniyor.

17.03.2024 10:00  Güncelleme: 10:00
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Aç kalan güvercinleri esnaf ve vatandaş besliyor

ERZURUM - Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da esnaf ve vatandaşlar, kış mevsimi boyunca her sabah yem bulamayan güvercinleri besliyor.

Doğu Anadolu'da şehirleri beyaza bürüyen kar yağışlarının ardından etkili olan soğuk hava mevsim boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum'da olumsuz hava şartları vatandaşların yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da özellikle kırsalda karın hala kalkmaması nedeniyle ve soğuk yüzünden yiyecek bulmakta güçlük çeken ve donma tehlikesi geçiren güvercinlerin imdadına ise esnaf ve hayırsever vatandaşlar yetişiyor. Bir çok esnaf, kendisine yakın alanlarda güvercinleri her sabah kilolarca buğday ve arpayla besliyor. Erzurum'un merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde yıllardan beridir esnaflık yapan Zeki İş, babasından kalan bir miras gibi kışın her sabah güvercin ve serçelere yem verdiğini söyledi.

Aç kalan güvercinleri esnaf ve vatandaş besliyor
Kaynak: İHA

Erzurum, kar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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