Aç kalan kurtlar köpeğe saldırdı, anı cep telefonuyla kaydedildi

Ardahan'ın Hanak ilçesinde, aç kalan 2 kurdun köpeğe saldırma anı cep telefonuyla kaydedildi.

Kentte son günlerde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.

İlçenin Çat köyü yolunda aracıyla seyir halinde olan iş makinesi operatörü Caner Değirmenci'yi takip eden köpeğine 2 kurt aniden saldırdı.

Değirmenci, kurtların köpeğine saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bir süre köpekle boğuşan kurtlar, Değirmenci'nin bağırmasıyla alandan uzaklaştı.

Değirmenci, AA muhabirine, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ve çok heyecanlandığını, saldırıda köpeğinin çok fazla zarar görmemesine sevindiğini söyledi.