Acar'dan Vişah'ın Ölümüne Tepki

08.04.2026 23:15
AK Parti'li Faruk Acar, Al Jazeera muhabiri Vişah'ın Gazze'de katledilmesine derin üzüntü duydu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Al Jazeera muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın Gazze'de katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki 'Daha Adil Bir Dünya Mümkündür' ve Türkiye, bu evrensel adalet için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Acar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda Al Jazeera televizyonu muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın yaşamını yitirmesine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Al Jazeera muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın Gazze'de alçakça katledilmesinin derin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Katil İsrail, kirli emellerine ulaşamadığında dünyayı ateşe vermeye kalkan oyun bozan ukala bir serseri gibi davranmakta; her türlü insani değerden sıyrılmış, gözü dönmüş bir canilikle masum sivillere ve basın mensuplarına saldırmaktadır. Artık sözün bittiği yerdeyiz; tekdir ile uslanmayan bu barbarlığın sonunun getirilmesi, küresel barış ve insanlık onuru için kaçınılmaz bir zorunluluktur. İnanıyoruz ki 'Daha Adil Bir Dünya Mümkündür' ve Türkiye, bu evrensel adalet için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
