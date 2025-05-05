Acarlar Longozu'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Acarlar Longozu'na Yoğun İlgi

Acarlar Longozu, hafta sonu 5 bin ziyaretçi ağırlayarak doğaseverlerin yoğun ilgisini gördü.

05.05.2025 20:19
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Saklı cennet Acarlar Longozu, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesiyle Kaynarca ilçesi arasında yer alan saklı kalmış cenneti Acarlar Longozu, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği longoz, iki günde yaklaşık 5 bin misafiri ağırladı.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan 24 kilometrekarelik alana sahip Türkiye'nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, 200'e yakın yerli ve göçmen kuşla çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor. 7 buçuk kilometre uzunluğu, 74 familya ile dünyada nadir görülen 3 endemik bitkininde yer aldığı 187 cins bitki ve 226 taksonu, 215 farklı kuş, 22 sürüngen, 36 memeli, 6 balık türünün yaşadığı Acarlar Longozu, Sakarya'nın doğal güzelliklerinden bir tanesi olarak haftanın her günü ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Bu çerçevede Türkiye'nin dört yanından gelen ziyaretçiler, doğanın güzellikleri arasında dolaşma imkanı sunan longoz, hafta sonu yaklaşık 5 bin kişiyi misafir etti. İstanbul'dan Sakarya'ya arkadaşlarını ziyarete geldiğini belirten Aydın Demirhan, "Komşumuzla birlikte geldik. Karasu'da böyle bir tabiat parkı olduğunu söylediler. Biz de ziyaret edip gezmek istedik. Çok güzel bir yer, çok hoşumuza gitti. Geniş bir zamanda bir daha gelip daha rahat gezmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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