Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mezunlarının İstihdam Sorunları Meclis Gündeminde

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(ANKARA)- CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, sayıları yaklaşık 40 bini bulan Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü öğrenci ve mezunlarının sorunlarını gündeme taşıyarak Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Özkan,"Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunlarının istihdamı zaruri bir hal almasına rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından hala meslek görev tanımının yapılmaması kabul edilemez" dedi.

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, sayıları yaklaşık 40 bini bulan Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü öğrenci ve mezunlarının sorunlarını gündeme taşıyarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Özkan, önergesinde şu görüşlere yer verdi:

"Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü olarak toplam 16 adet üniversitede eğitim verilmekte, öğrenciler dört yıl boyunca (Lisans) çeşitli multidisipliner, birbiriyle iç içe alakalı birbirini tamamlayan eğitimleri teorik ve uygulamalı alarak mezun olmaktadır. Halen 13 bin 848 öğrenci bu üniversitelerde eğitim görmeye devam etmektedir. Son 10 yılda ise yaklaşık 24 bin 500 öğrenci bu okullardan mezun olmuştur. Ülkemizin coğrafi durumu, afetlerin ve acil durumların yaşanma sıklığı ve artan nüfus sayımız göz önüne alındığında ilgili kamu kurum kuruluşlar ve özel sektör de Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4700 nitelik kodu) mezunlarının istihdamı yapılması zaruri bir hal almasına rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından hala meslek görev tanımının yapılmaması kabul edilemez."

Fahri Özkan, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunlarının, Bakanlığınız tarafından 4 yıldır görev tanımı yapılmamasının nedeni nedir? Bu mezunların görev tanımları için daha kaç yıl beklemeleri gerekmektedir? Bakanlığınız tarafında 4 yıldır görev tanımı yapılmaması nedeniyle halen, 16 Üniversite Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü eğitime devam edilerek 13 bin 848 öğrencinin bir meslek sahibi olamayacaklarını bile bile bu bölümde neden eğitim verilmeye devam ediliyor? Türkiye'de ki hayat pahalılığı, sürekli artan yüksek enflasyon ve üniversite eğitimi alan bir öğrencinin hem ülkeye, hem ailesine hem de ekonomiye getirdiği korkunç maliyetlere rağmen 4 yıldır meslek tanımı yapılmayan bir bölüm neden öğrenci kabul etmekte ve 13 bin 848 öğrenciye neden eğitim vermeye devam etmektedir? İlgili kurumlardan olan AFAD ve Sağlık Bakanlığı'nda görevli Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu personel sayısı kaç kişidir? Bu sayı yeterli midir? Değil ise, Acil Yardım ve Afet Yönetimi linsansı mezunlarının multi disipliner, paramedikal ve afet yönetim alanlarında gerek tüm eğitimleri almalarına rağmen AFAD ve Sağlık Bakanlığına ait birimlere neden atamaları yapılmamakta?

Ülkemizde son yıllarda artarak devam eden yangın, sel ve depremlerde yaşanan olaylar sahada donanımlı personel eksikliği ortadayken, bu konularda uzman eğitimi almış Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunlarının görevlendirilmemesinin nedeni nedir? AFAD bünyesinde alan dışı alımlar yapılması ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunların yer alması gereken kadrolara bu konuda yeterliliği olmayan personellerin istihdam edildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise, Acil Yardım ve Afet Yönetimi eğitimi almış lisans mezunları yerine, bu eğitimi almamış kişilerin atanma gerekçesi nedir? Gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla İl ve Büyükşehir Belediyelerin de kurulan Afet İşleri Daire Başkanlıklarına, Belediyelerin İtfaiye Daire Başkanlıklarına Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunları için istihdam olanaklarının sağlanması, yeni kadroların verilmesi hususunda bir çalışmanız var mıdır?"