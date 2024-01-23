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Acılı babaya öğretmen arkadaşlarından ağlatan sürpriz - Son Dakika
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Acılı babaya öğretmen arkadaşlarından ağlatan sürpriz

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan depremde Hatay'da 8 yaşındaki oğlunu kaybeden öğretmen babaya Düzce'de meslektaşları sürpriz yaptı. Duygusal anların yaşandığı sürprizde çocuğun ismi Bahçeşehir BİLSEM'de tefriş edilen sınıfa verildi. Acılı baba ve babaanne, çocuklarının fotoğrafını sınıfın kapısında görünce gözyaşlarını tutamadılar.

Acılı babaya öğretmen arkadaşlarından ağlatan sürpriz
23.01.2024 - 22:54,
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Acılı babaya öğretmen arkadaşlarından ağlatan sürpriz

DÜZCE - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan depremde Hatay'da 8 yaşındaki oğlunu yıkılan evinin enkazında kaybeden öğretmen babaya Düzce'de meslektaşları sürpriz yaptı. Duygusal anların yaşandığı sürprizde 8 yaşındaki Yaşar Ege Akıncı'nın ismini Bahçeşehir BİLSEM'de tefrişatını yaptıkları sınıfa verdiler. Acılı baba ve babaannesi ise çocuklarının fotoğrafını sınıfın kapısında görünce gözyaşlarını tutamadılar.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan büyük depremde Hatay'da yaşayan ve evleri çöken Akıncı ailesinin 8 yaşındaki çocuğu Yaşar Ege Akıncı, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Deprem bölgesinden Düzce'ye tayini çıkan baba Adil Akıncı ise Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmaya başladı. Acılı babayı tanıyan öğretmen arkadaşları, bu sene Bilim Sanat Merkezinde okumaya başlayacak olan Yaşar Ege Akıncı'nın anısını yaşatmak için Düzce Bahçeşehir BİLSEM'de teknoloji sınıfı tefrişatı yaptılar. Sınıfın kapısına depremde hayatını kaybeden Yaşar Ege Akıncı'nın fotoğrafını da astılar.

Acılı babaya ve babaanneye sürpriz oldu

Baba Adil Akıncı ve ailesine sürpriz yapmak isteyen öğretmenler, bütün çalışmayı yaptıktan sonra sınıfın açılışı için küçük bir tören düzenlediler. Törene davet ettikleri baba Adil Akıncı, Babaanne Ülker Akıncı, okula geldiklerinde sınıfın kapısında oğlunun ve torunun fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamadılar. Adil Akıncı, öğretmen arkadaşlarına, yaptıkları büyük sürpriz için teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın; "Okul yönetimi ve öğretmen arkadaşlarımız burada bir güzelliğe imza atmış. BİLSEM öğrenim görmeye hak kazanmış yavrumuzun adı burada yaşatılacak" dedi.

Okul Müdürü Ali Canbaz ise konuşmasında; öğretmenlerin el ele vererek sınıfı hazırladıklarını belirterek, "Gönül gönüle vererek bu yavrumuzun adını yaşatmak istedik. Bu vesileyle asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Baba Adil Akıncı; "Çocuğumun böyle bir kurumda adının yaşatılmasından çok mutluyum. Benim çocuğumda üstün yetenekli özel yetenekleri olan bir çocuktu. Hatay'dan Düzce'de BİLSEM'e seçildi. Böyle bir okula böyle bir sınıfa benim çocuğumun adının verilmesi benim için çok değerli çok mutluyum. Bana yapılan bu sürprizi görünce çok mutlu oldum" diyerek duygularını anlattı.

Babaanne Ülker Akıncı ise duygularını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Akıncı şunları söyledi; "Hatay'da deprem olduğunda apar topar dışarı çıktık. Eşime hemen çocuklarımı ara dedim. Adil'e ulaşamadık. Meğerse onlar enkaz altında kalmış. Hiçbir şeyim olmasaydı da torunum kalsaydı. Mal mülk her şey boş. Torunumun fotoğrafını görünce çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım."

Sınıf açıldıktan sonra ise depremde hayatını kaybeden Yaşar Ege Akıncı'nın yaşıtları, öğretmenlerin tefriş ettiği sınıfı gezdi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Baba, Ege, Deprem, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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