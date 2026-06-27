Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk oldu - Son Dakika
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Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk oldu

Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk oldu
27.06.2026 11:44
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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden alınmasının ardından belediyede başkan vekilliği için seçim yapıldı. Yapılan oylamada CHP'nin adayı Medine Pamuk 7 oydan 5'ini alarak Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran sabahı gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Fırat Durak ile meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ve Mehmet Nuri Kara'nın da aralarında bulunduğu 35 kişi 23 Haziran'da tutuklandı. Tutuklamanın ardından İçişleri Bakanlığı'nın Akpolat'ı görevden uzaklaştırması üzerine bu sabah Adalar Belediyesi Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı.

Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk oldu

MEDİNE PAMUK BAŞKAN VEKİLİ OLDU

Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu Neriman Erduman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Medine Pamuk ile AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz yarıştı. Toplam 7 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin ilk turunda Pamuk 5, Türkyılmaz 1 ve 1 geçersiz oy; ikinci turunda Pamuk 5, Türkyılmaz 2; üçüncü turda da Pamuk 5, Türkyılmaz 2 oy alınca yeterli orana ulaşılamadı ve seçim dördüncü turla devam etti. 

Son turda CHP'nin adayı Medine Pamuk 5 oy alarak Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk oldu

MEDİNE PAMUK KİMDİR?

1959 yılında Sivas'ın Elif ilçesinde doğan Medine Pamuk, 1961 yılında babasının işi dolayısıyla İstanbul'dan Büyükada'ya gidip burada yaşamaya başladı. İlk ve orta öğrenimini Büyükada ilkokulu ve ortaokulu liseyi Hüseyin Rahmi Gülpınar Lisesi'nde bitirdi.

1982 yılından beri Burgazada da oturan ve iki dönem CHP ilçe yönetiminde görev alan Pamuk, 2020 yılından itibaren CHP Adalar İlçe Başkanlığı'nda Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 

Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine yapılan belediye seçiminde Adalar Belediyesi Başkan Vekili oldu. 

Medine Pamuk evli ve iki çocuk annesidir. 

İstanbul, Adalar, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk oldu - Son Dakika

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