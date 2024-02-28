Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, FETÖ\'ye yardım suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptığı dönemde "FETÖ'ye yardım" suçundan hakkında verilen "düşme" kararının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı.
Beyanda bulunan Erdem Gül, mütalaaya karşı bir şey söylemeyeceğini ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Çünkü gazetecilik suç değildir." dedi.
Karar verileceği hatırlatılarak son sözü de sorulan Gül, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Gül'ü "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır." ifadelerini kullandı.
Davanın geçmişi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Cumhuriyet gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmıştı.
"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan beraat eden Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ise dosyası ayrılmıştı.
Yargıtay, 9 Mart 2018'de yerel mahkemenin kararını bozmuştu.
Can Dündar'ın da sanık olarak yer aldığı dosyalara ilişkin yapılan yeniden yargılamada Erdem Gül'ün dosyası 7 Mayıs 2018'de ayrılmıştı.
Mahkeme heyeti, 16 Temmuz 2018'de "casusluk" suçundan beraat hükmü kurduğu Gül hakkında, 15 Mayıs 2019'da da "örgüte yardım" suçundan "düşme" kararı vermişti. Yargıtayın yeniden bozma kararı verdiği dosya, tekrar mahkemesine gönderilmişti.
Davaya yeniden bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Eylül 2023'te milletvekili seçilerek dokunulmazlık hakkı elde eden sanık Enis Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durmasına, Erdem Gül'ün dosyasının ise ayrılmasına yönelik karar almıştı.
Erdem Gül, 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den aday olduğu Adalar'da belediye başkanlığı seçimini kazanmış ve belediye başkanlığı yapmaya başlamıştı.
Son Dakika › Güncel › Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, FETÖ'ye yardım suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.
MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, halka açık düzenlediği toplantıda kendisini eleştiren vatandaşlardan birine "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bir süredir omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Sakatlıktan dönen Vargas, son haliyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'den milletvekilliği yapan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in konusu açılınca canlı yayında öfkelenerek CHP'den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte" ifadelerini kullandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan erken erik hasadı dikkat çekiyor. Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası tarafından üretilen eriğin kilosu 3 bin 500 lira olarak satılıyor. Bu özel eriğe özellikle Arap Şeyhleri büyük ilgi gösteriyor. Eriklerin tanesi gramaja göre 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Üretici Ası, eriklerini internet üzerinden dünyanın dört bir yanına gönderiyor ve İznik'in tanıtımına katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, eski sevgilisi tarafından uzaklaştırma alınan Fırat Tanış'ı hedef aldı. Tanış'ın böyle bir olayla gündeme gelmesinden mutlu olduğunu söyleyen Vuslateri, "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur" ifadelerini kullandı.
Küresel ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de birçok şirket iflasın eşiğine gelirken, maalesef bu kervana Konya merkezli ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt de eklendi. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin süt deviyle ilgili kararında "04.02.2022 tarih ve 2021/494 sayılı kararları ile Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat: 11.34'te açılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Yalçın Özden, 33 sene önce 18 yaşındaki kızını motor kazasında kaybettiğini söyledi. Evlat acısının kendisini yıktığını söyleyen oyuncu ''Kızım öldükten sonra eşimle birlikte namaza başladık. Ben her namazda ağlıyorum'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?