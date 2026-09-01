Adalet Bakanlığı'ndan 135 Alo Adalet Hattı - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı'ndan 135 Alo Adalet Hattı

Adalet Bakanlığı\'ndan 135 Alo Adalet Hattı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvurabileceği 135 Alo Adalet Hattı'nı Ankara Batı, İzmir ve Kayseri'de pilot olarak başlattıklarını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "135 Alo Adalet Hattı'nı hayata geçiriyoruz. Yeni adli yılın ilk günü olan bugün; saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile; 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle yargı hizmetlerimizi daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirecek yeni adımlar atıyoruz. Bu anlayışla 2026-2027 Adli Yılı'na, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir adımla başlıyor ve 135 Alo Adalet Hattı'nı hayata geçiriyoruz. Yeni adli yılın ilk günü olan bugün; saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile; 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek. Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız. Amacımız; yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmektir. Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve hukuk camiamız için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını; 135 Alo Adalet Hattı'nın da bu hedefe güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı'ndan 135 Alo Adalet Hattı - Son Dakika

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