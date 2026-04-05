Adalet Bakanı Gürlek'ten Şehit Polis Memuru Yalçın İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Polis Memuru Seçkin Yalçın'a Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Türk Polis Teşkilatının ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.