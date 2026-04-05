Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Polis Memuru Seçkin Yalçın'a Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Türk Polis Teşkilatının ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Akın Gürlek, Politika, Güvenlik, Trafik, Gürlek, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:43:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek'ten Şehit Polis Memuru Yalçın İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.