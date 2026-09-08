Adalet Bakanı Gürlek'ten trafik kazasında ölen polis memuru Şindi'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek'ten trafik kazasında ölen polis memuru Şindi'ye başsağlığı mesajı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Elazığ'ın Palu ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mert Ozan Şindi için taziye mesajı yayımladı. Gürlek, mesajında Şindi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Elazığ'ın Palu ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mert Ozan Şindi için taziye mesajı yayımladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ Palu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Polis Memuru Mert Ozan Şindi'nin, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Mert Ozan Şindi'ye Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gürlek'ten trafik kazasında ölen polis memuru Şindi'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek'ten trafik kazasında ölen polis memuru Şindi'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika
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