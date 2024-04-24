Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'lilere yönelik soruşturmaya ilişkin, "Teröre destek açıklaması yaparsanız buna izin verilmez. Partiler teröre mesafe koymalı. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir" ifadelerini kullandı.

24.04.2024 12:08  Güncelleme: 12:47
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DEM Partililer'in Diyarbakır Sur Belediyesi'nin başkan odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret ederek hakaret ettikleri görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmıştı. DEM Parti'lilere soruşturmaya yönelik yaşanan gelişmeler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Tunç, "Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız." ifadelerini kullandı.

"MİLLET DÜŞMANLARINA KAYNAK AKTARIRSANIZ..."

Bakan Tunç, "Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı." sözleriyle yetkilerin kullanılabileceğinin mesajını verdi.

"MİLLET TERÖRE DESTEK OLUN DİYE OY VERMİYOR"

Yılmaz Tunç, "Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor. Şiddete teşvik suç sayılır, fikir özgürlüğü kapsamında sayılmaz. DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve DEM Parti için, "Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırıdır ve bununla ilgili olarak da Anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de diğer gruplar da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz Tunç, DEM Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Feti Özay: destek verenlere siyaset yapma yasağı getirilmediği sürece boş çaba. gider diğer isim altında devam ederler. 35 13 Yanıtla
  • Azat Deniz: Hayal kuruyor 17 26 Yanıtla
  • freebare: hemen kapatılmalı 23 16 Yanıtla
  • Harun HAKİMOĞLU: Hadi ordan at büllükleri Kürtleri sindiremezsiniz geçti o devir . Hukukun olmadığı yerde bataklık oluşur ekonominin kötüye gitmesinin büyük sebebi hukuktur . Bu ülkede hukuk kanun hükmünde kararnameler kayyumlar ile ayaklar altına alındı. Ve bunlar ülkeyi bataklığa çevirdi dem partili olarak biz yine oy verecek parti organizasyon vs buluruz fakat ülke karizması çizilir ve ekonomik sebeplerden dolayı tüm halk bataklığa saplanırız. 11 12 Yanıtla

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