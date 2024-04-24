Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

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DEM Partililer'in Diyarbakır Sur Belediyesi'nin başkan odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret ederek hakaret ettikleri görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmıştı. DEM Parti'lilere soruşturmaya yönelik yaşanan gelişmeler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Tunç, "Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız." ifadelerini kullandı.

"MİLLET DÜŞMANLARINA KAYNAK AKTARIRSANIZ..."

Bakan Tunç, "Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı." sözleriyle yetkilerin kullanılabileceğinin mesajını verdi.

"MİLLET TERÖRE DESTEK OLUN DİYE OY VERMİYOR"

Yılmaz Tunç, "Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor. Şiddete teşvik suç sayılır, fikir özgürlüğü kapsamında sayılmaz. DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve DEM Parti için, "Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırıdır ve bununla ilgili olarak da Anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de diğer gruplar da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.