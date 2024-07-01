Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak

Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak

Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde Türk bayrağına yönelik çirkin saldırılar tepki çekti. Provokatif olaylardaki küstah saldırılara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını duyurarak, "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez." dedi.

01.07.2024 22:48  Güncelleme: 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadaki görüntülerde Suriye'nin terörden temizlenen bölgelerinde Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformlarında Mehmetçik kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik saldırılarda bulunulan görüntülerin yer aldığını belirtti.

Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

ÇİRKİN SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bununla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 300/1 maddesinde düzenlenen "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak

NE OLDU?

Önceki akşam, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından kentte başlayan olaylar, sınırın öte tarafına da sıçradı. Suriye'de, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde provokatörlerin Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansırken, Türk bayraklarına da küstah saldırılar yapıldı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Yılmaz Tunç, Suriye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mert Ünlükara: Cidden acı bir durum. Kanımıza dokundu. Ben asker olsam şehit olur o bayrağı çiğnetmezdim. Gerisini baştakiler düşünsün. 77 0 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Bakan kendine gel. Onlar din kardeşimiz. Bayrağımıza zarar verdilerse ne olmuş? Biz onlar için bayraktan bile vazgeçeriz. Peygamberimizin emaneti onlar bize. Ümmet onlar. 6 34
  • Mhmt Ayr: Bu gücü kendilerine kim verdi biz verdik..herkes şapkasını çıkarmalı 65 0 Yanıtla
  • Aykut Keskiner: O pisliği oraya sermedinizya, benim için dünyaları alsanız Farketmez! 50 0 Yanıtla
  • Levent Yurt: Cezasız kalmayacak dediği Kınama... 46 2 Yanıtla
  • Levent Yurt: Kınama olmaz inşallah 32 0 Yanıtla
  • Yalçın Döken: Asla kabul edilemez..... Bu ne biçim açıklama 31 0 Yanıtla
  • harun 8071: yaw He hee 19 0 Yanıtla
  • Hakan Kan: Sonuç? 17 0 Yanıtla
  • Taner Toraman: Eeeee sonra 11 0 Yanıtla

01:08 Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede Birçok kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
00:27 Suriye’deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede
00:04 Kabine’de iki değişiklik Özhaseki’nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca’nın yerine Kemal Memişoğlu Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu
23:02 Dışişleri’nden Suriye’nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama
22:17 Suriye’de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü
00:55 Penaltılarda Slovenya’yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa’nın rakibi oldu Penaltılarda Slovenya'yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu
00:33 Onu hiç böyle görmediniz Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı Onu hiç böyle görmediniz! Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı
23:42 Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek Galatasaray’a imza atan Batshuayi’den olay açıklama Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek! Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama
23:12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti
22:48 Bakanlık harekete geçti Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak
22:18 Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış! İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı
21:57 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Oynatmamak mümkün değil Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Oynatmamak mümkün değil
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 05:02:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement