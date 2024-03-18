Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız." dedi.
Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tunç, hukuk devletlerinde basının dördüncü kuvvet olduğunu, kamunun denetimi ve doğru bilgilendirmesi için basının önemli bir görevi ifa ettiğini vurguladı.
Basın kuruluşlarının başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere demokrasinin yanında durduğunu belirten Tunç, "Basının demokrasinin yaşatılması, hukuk devletinin güçlendirilmesi anlamında görevi yadsınamaz." dedi.
Tunç, adaletin tecellisinin hukuk devletinde mümkün olduğunu, bunun için de yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini ifade ederek, buna ilişkin mevzuat iyileştirilmesi anlamında çok önemli reformlara imza atıldığını anlattı.
Türkiye'nin 2009'dan itibaren planlı bir reform stratejisine girdiğini belirten Tunç, son Yargı Reformu Stratejisi Belgesi kapsamında da 8 yargı paketinin yasalaştığını anımsattı.
8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:
"9. Yargı Paketi'mizin hazırlıkları devam ediyor. Meclis'in takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili, cezasızlık algısıyla ilgili bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Meclis açıldığında, seçim sonrası Meclis'imizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız."
"İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında yeni anayasayı da bu ülkeye yapmak nasip olur"
Adalet Bakanı Tunç, Anayasa'da da reform niteliğinde değişiklikler yapıldığını, hak arama hürriyetine ilişkin önemli düzenlemeler getirildiğini belirtti.
Anayasa'da yapılan değişikliklerin darbeci, vesayetçi ruhu tam anlamıyla kaldırmadığını dile getiren Tunç, "Bu değişiklikler, yeknesaklığı bozdu. Bu bozukluk devletin kurumları, yargı kurumları arasında görüş farklılıklarına, bazı olaylarda farklı sonuçlara varmalarına neden olabiliyor. O nedenle yeknesaklığın ortadan kaldırılması hem darbeci ve vesayetçi ruhun tamamen terk edilmiş olması ve Anayasa'mızın darbeciler tarafından yazılmış olması bile yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunun açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Herkesin "yeni bir anayasaya mutlaka ihtiyaç vardır" görüşünü paylaştığını aktaran Tunç, "O zaman milletimize olan bu borcumuz, parlamentoda bu uzlaşma ile inşallah gerçekleşir ve Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında yeni anayasayı da bu ülkeye yapmak nasip olur." dedi.
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili süreci dikkatlice takip ettiklerini belirterek, hiç kimsenin Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını olayların önüne meze etmeye kalkışmamasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Dağlı, Çorum'un 423 şehidi ve 546 gazisi olduğunu belirtti. İftar programına, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, konuşmasında kurtuluşun Milli Görüş'te olduğunu vurgulayarak, Milli Görüş'ün temsilcisinin ise Yeniden Refah Partisi olduğunu belirtti. Erbakan, 1996-1997 dönemindeki bolluk ve bereket dönemini hatırlatarak, bu dönemde yapılan maaş zamlarını ve taban fiyat artışlarını milletin iyi hatırladığını söyledi. Erbakan, Milli Görüş'e olan ilginin arttığını ve üye sayılarının arttığını ifade etti.
16-18 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nın son gününde müsabakalar tamamlanırken Kadınlarda Türkiye 85 puan farkla şampiyon oldu. Türkiye, topladığı 180 puanla takım halinde birinci olurken, ikinci Macaristan 105 puan, üçüncü Azerbaycan ise 100 puan topladı. Grekoromen stilde İran birinci olurken, Türkiye ikinci, Özbekistan ise üçüncü sırada yer aldı. Serbest stilde ise İran birinci, Türkiye ikinci, Azerbaycan ise üçüncü oldu. Kadınlarda serbest ve grekoromen stilde son gün madalya kazanan sporcular da açıklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Devlet Hastanesi müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bir kişi darbedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından İ.E, O.T, S.T. ve T.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Bandırma-Karacabey karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kamyonetin şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralanırken, yolcu olarak bulunan kişi ise ağır yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda tekne, yat imalatçıları ve çalışanlarıyla buluştu. İçmeler'i turizm destinasyonuna dönüştüreceklerini söyleyen Tosun, altyapı sorunlarını çözeceklerini ve marka çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası' ile '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü' vesilesiyle anma programı düzenlendi. Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen anma programına Abuja Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı İmdat Karakoç, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Alanyaspor - Kayserispor maçında gol iptal edilirken, Beşiktaş - Antalyaspor maçında ise penaltı kararları verildi. Adana Demirspor - Sivasspor maçında ise Sivasspor lehine faul kararı verildi.
İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen nevruz programında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişi ve sosyal medyada Öcalan posteri yayınlayan 2 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?