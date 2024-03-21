Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı tebrik etti.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilen sayın Kadir Özkaya'yı tebrik ediyor, bu önemli görevde kendilerine başarılar diliyorum. Ülkemiz ve Anayasa Mahkememiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Tunç, görev süresi dolan Zühtü Arslan'a da bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür etti.
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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye'nin sektörel düşük karbonlu yol haritalarının imalat sanayi sektörleri için açıklandığını belirtti. Kesikbaş, yol haritalarının sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflediğini ve sürdürülebilir ve çevreci üretim yöntemlerine odaklandığını söyledi. Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli ise Eskişehir'in sanayisi güçlü bir şehir olduğunu ve yol haritalarının endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltarak sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Eskişehir'in alüminyum, çelik ve kimya sektörlerinin sera gazı emisyonlarını artırdığını ifade eden Kesikbaş, düşük karbonlu yol haritasının bölgede uygulanmasının önemini vurguladı. ESO Yeşil Sanayi Birimi ise bölgedeki sanayi işletmelerini yeşil dönüşüm sürecine dahil etmek ve düşük karbonlu teknolojilere geçişlerini desteklemek için çeşitli destek programları ve eğitimler düzenlediklerini belirtti. Açıklanan yol haritaları, sanayicilerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarını ve yeşil dönüşümlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak bir başlangıç olarak değerlendirildi.
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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklar, Tokat İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
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