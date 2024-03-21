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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı tebrik etti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilen sayın Kadir Özkaya'yı tebrik ediyor, bu önemli görevde kendilerine başarılar diliyorum. Ülkemiz ve Anayasa Mahkememiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Tunç, görev süresi dolan Zühtü Arslan'a da bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür etti.