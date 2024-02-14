Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cezayir Adalet Bakanı Abderrachid Tabbi ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cezayir Adalet Bakanı Abderrachid Tabbi ve beraberindeki heyetle görüştü.
Bakan Tunç, Adalet Bakanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, iki ülke arasındaki bağların köklü tarihe ve kültürel bağlara dayandığını, Cezayir'in, Türkiye'nin Afrika'daki en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 ve 2020'deki Cezayir'i ziyaretlerinin ilişkilere ivme kazandırdığını aktaran Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2020 yılındaki ziyareti sırasında ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulması kararlaştırıldı. 2022 yılındaki ziyarette de 15 anlaşmayla bir ortak bildiri imzalandı." bilgisini paylaştı.
Bakan Tunç, geçen yıl gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerin ortak kültürel mirasa sahip olan Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkileri en üst seviyeye taşıdığını belirterek, bu olumlu ilişkileri her daim sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Tunç, "Kuzey Afrika coğrafyası içinde önem verdiğimiz Cezayir ile aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağı sayesinde, geçmişten bugüne her alanda iş birliğimiz güçlenerek gelişiyor." ifadelerini kullandı.
"FETÖ ile mücadelede gördüğümüz destek ve işbirliği memnuniyet verici"
Adalet Bakanı Tunç, Türkiye ile Cezayir arasında adli işbirliği taleplerinin ikili anlaşma kapsamında yerine getirildiğini, bu konuda ülkelerin arasında yakın diyalogun sürdürülmesinin önemli olduğunu dile getirdi.
Tunç, "FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadelede sizlerden gördüğümüz destek ve işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu belirtmek isterim." değerlendirmesini yaptı.
Cezayir Adalet Bakanı Abderrachid Tabbi ise Cezayir ve Türkiye'nin aynı idealleri paylaştığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk 2006 yılında imzalanan Dostluk İş Birliği Anlaşmasıyla daha da güçlenmiştir." dedi.
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