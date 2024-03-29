Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Emeklimizin alım gücünü artıracağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Önceden enflasyonu nasıl tek haneli rakama düşürmüşsek yine düşüreceğiz. Emeklimizin alım gücünü artıracağız, maaşlarını artıracağız. İşçinin, memurun, emeklinin maaşlarını artırmaya, alım gücünü artırmaya devam edeceğiz." dedi.
Tunç, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca Kurucaşile Çok Programlı Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.
Programda konuşan Tunç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde milletin en doğru kararı vereceğini, ülkede milli irade bayramının kutlanacağını, Kurucaşile'de de gerçek belediyecilik hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.
Tunç, gerçek belediyeciliğin şefkatli, fakir fukara ile engellileri, yaşlıyı düşünen, adaletli belediyecilik olduğunu vurgulayarak, "Gerçek belediyeciliğin adı tartışmasız AK Parti'dir. Gerçek belediyecilik Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. 1994'te İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı belediyeciliktir. Cumhuriyet Halk Partisinin yönetilemez hale getirdiği, havası solunamayan, suları akmayan, çöpleri toplanmayan bir İstanbul'u 4,5 yılda yaşanır hale getiren Recep Tayyip Erdoğan gerçek belediyeciliğin mimarıdır. O başarı onu başbakanlığa taşımıştır." diye konuştu.
"Biz milletimize güveniyoruz"
Milletin 31 Mart'ta "AK Parti", "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Cumhur İttifakı" diyeceğine inandığını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:
"Biz milletimize güveniyoruz çünkü biz 22 yıldan bu yana 'önce insan' diyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. 'İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun.' dedik. Aile güçlü olacak ki toplum olarak, millet olarak güçlü olalım.
81 vilayetimizi istikrarlı kalkınma hamleleriyle eserlerle, icraatlarla donattık. 'Enerjide bağımsız bir ülke olalım.' diye çalıştık. Doğal gazıyla, petrolüyle, nükleer santraliyle güçlü bir ekonomiye sahip olalım diye çalıştık. Terörle etkin mücadele edebilmek, dış şerlere karşı daha dirençli olabilmek için milli silahlarımızı kendimiz ürettik. Yüzde 80 yerlilik oranını yakaladık. Dünyada adaleti, hakkaniyeti savunan dengeli dış politikamızla Türkiye eksenini oluşturduk. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Gerçekleştirdiğimiz reformlara sizler 'evet' oyları vererek o referandumlarla Türkiye'nin demokrasi standardını yükselttik. Darbelere, muhtıralara karşı daha dirençli olmasını sağladık. Sizler sayesinde ülkemiz yüksek standartlı bir demokrasiye kavuştu. Bugün darbeden falan bahsedenler, o hayal kuranlar, 'Gençler yaparsa başımızın üstünde yeri vardır.' diyenler, o darbeci zihniyetin kalıntılarını biz artık tarihin kara sayfalarına gömdük."
Bakan Tunç, 31 Mart'tan sonra yerel kalkınmayla ülke kalkınmasını bir arada götüreceklerini anlatarak, "Önceden enflasyonu nasıl tek haneli rakama düşürmüşsek yine düşüreceğiz. Emeklimizin alım gücünü artıracağız, maaşlarını artıracağız. İşçinin, memurun, emeklinin maaşlarını artırmaya, alım gücünü artırmaya devam edeceğiz. Pandemiden, deprem felaketinden olumsuz etkilenen ekonomimizi hızlı bir şekilde toparlayacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.
AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın ve AK Parti Kurucaşile Belediye Başkan adayı Hulusi Sayın'ın da konuşma yaptığı programın sonunda Tunç, belediye meclis üyesi adayları ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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