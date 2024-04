Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Meclis\'te Uzlaşmaya Bağlı Yeni Anayasa Yapılacak

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin anayasa çalışmalarıyla ilgili; "Meclis'te gerçekleşecek bir uzlaşmaya bağlı yeni anayasa. Çünkü yeni anayasa yapımı konusunda Türkiye'nin, demokratik, sivil bir anayasaya kavuşması, darbe anayasasından kurtulması noktasında herkes mutabık. İnşallah Meclis'te yeni dönemde böyle bir uzlaşma gerçekleşir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Yeni anayasa ile ilgili çalışmalar tabii Meclis'in uhdesinde gerçekleşecek olan çalışmalar. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş bu konuda gerekli açıklamalar yaptılar. Yeni dönemde demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa yapılması noktasında, darbe anayasasından kurtulması konusundaki görüşlerini defalarca ifade ettiler ve bu konuda siyasi partilerle görüşme yapacaklarını söylediler. O süreci hep beraber takip edeceğiz. Adalet Bakanlığı olarak teknik destek konusunda her zaman hazır olduğumuzu belirtiyoruz. AK Parti'nin, MHP'nin bu konuda yaptığı çalışmalar var. Tüm bunlar Meclis'te gerçekleşecek bir uzlaşmaya bağlı yeni anayasa. Çünkü yeni anayasa yapımı konusunda Türkiye'nin, demokratik, sivil bir anayasaya kavuşması, darbe anayasasından kurtulması noktasında herkes mutabık. Siyasi düşüncesi farklı olsa da ortak düşüncemiz yeni anayasa yapılması noktasında. İnşallah Meclis'te yeni dönemde böyle bir uzlaşma gerçekleşir. Meclis Başkanımızın da bu yönde çalışmaları başlatacağını hepimiz öğrenmiş bulunuyoruz."

"9. YARGI PAKETİNİ'DE MECLİS TATİLE GİRMEDEN GÜNDEME GETİRECEĞİZ"

9. Yargı Paketi çalışmalarının ne aşamada olduğuna ilişkin soruya da Tunç, "İlave birkaç hususla beraber 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden gündeme getireceğiz" dedi.

Tunç, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin hangi aşamaya geldiğine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"HEM HAYVANLARIMIZI HEM DE İNSANLARIMIZI KORUYALIM O ANLAMDA DENGEYİ SAĞLAMAMIZ LAZIM"

"Hayvanlarımızı korumamız lazım, onlar bizim can dostlarımız. Hem onların birbirlerine zarar vermemesini önlememiz lazım hem de sahipsiz hayvanların sokakta insanlarımıza zarar vermesini önlememiz lazım. İnsanımızın can güvenliği her şeyden önemli ama hayvanlarımızın da korunması lazım. Bu konuda Tarım Bakanlığımızın, Çevre Şehircilik, Adalet, İçişleri ortak bir çalışmamız var. Bu çalışmayı gündeme getirmemiz lazım. Belediyeleremize kamu kurumlarımıza düşen görevler var. Bunları belirleyip ona göre hareket etmek lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım hem de insanlarımızı koruyalım o anlamda dengeyi sağlamamız lazım."