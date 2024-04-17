Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Meclis\'te Uzlaşmaya Bağlı Yeni Anayasa Yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin anayasa çalışmalarıyla ilgili; "Meclis'te gerçekleşecek bir uzlaşmaya bağlı yeni anayasa. Çünkü yeni anayasa yapımı konusunda Türkiye'nin, demokratik, sivil bir anayasaya kavuşması, darbe anayasasından kurtulması noktasında herkes mutabık. İnşallah Meclis'te yeni dönemde böyle bir uzlaşma gerçekleşir" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tunç, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:
"Yeni anayasa ile ilgili çalışmalar tabii Meclis'in uhdesinde gerçekleşecek olan çalışmalar. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş bu konuda gerekli açıklamalar yaptılar. Yeni dönemde demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa yapılması noktasında, darbe anayasasından kurtulması konusundaki görüşlerini defalarca ifade ettiler ve bu konuda siyasi partilerle görüşme yapacaklarını söylediler. O süreci hep beraber takip edeceğiz. Adalet Bakanlığı olarak teknik destek konusunda her zaman hazır olduğumuzu belirtiyoruz. AK Parti'nin, MHP'nin bu konuda yaptığı çalışmalar var. Tüm bunlar Meclis'te gerçekleşecek bir uzlaşmaya bağlı yeni anayasa. Çünkü yeni anayasa yapımı konusunda Türkiye'nin, demokratik, sivil bir anayasaya kavuşması, darbe anayasasından kurtulması noktasında herkes mutabık. Siyasi düşüncesi farklı olsa da ortak düşüncemiz yeni anayasa yapılması noktasında. İnşallah Meclis'te yeni dönemde böyle bir uzlaşma gerçekleşir. Meclis Başkanımızın da bu yönde çalışmaları başlatacağını hepimiz öğrenmiş bulunuyoruz."
"9. YARGI PAKETİNİ'DE MECLİS TATİLE GİRMEDEN GÜNDEME GETİRECEĞİZ"
9. Yargı Paketi çalışmalarının ne aşamada olduğuna ilişkin soruya da Tunç, "İlave birkaç hususla beraber 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden gündeme getireceğiz" dedi.
Tunç, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin hangi aşamaya geldiğine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:
"HEM HAYVANLARIMIZI HEM DE İNSANLARIMIZI KORUYALIM O ANLAMDA DENGEYİ SAĞLAMAMIZ LAZIM"
"Hayvanlarımızı korumamız lazım, onlar bizim can dostlarımız. Hem onların birbirlerine zarar vermemesini önlememiz lazım hem de sahipsiz hayvanların sokakta insanlarımıza zarar vermesini önlememiz lazım. İnsanımızın can güvenliği her şeyden önemli ama hayvanlarımızın da korunması lazım. Bu konuda Tarım Bakanlığımızın, Çevre Şehircilik, Adalet, İçişleri ortak bir çalışmamız var. Bu çalışmayı gündeme getirmemiz lazım. Belediyeleremize kamu kurumlarımıza düşen görevler var. Bunları belirleyip ona göre hareket etmek lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım hem de insanlarımızı koruyalım o anlamda dengeyi sağlamamız lazım."
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Meclis'te Uzlaşmaya Bağlı Yeni Anayasa Yapılacak - Son Dakika
Fransa'daki Goncourt Akademisi'nin Türkiye seçimini belirlemek üzere davet ettiği jüri, Fransız yazar Neige Sinno'yu 'Triste Tigre' adlı romanıyla ödüle layık gördü. Sinno'nun kitabı, Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından Türkçe'ye çevrilecek.
Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bünyesinde çalışmalarda bulunacak olan Balkan Araştırmaları Merkezinin açılışı gerçekleştirdi.
Elazığ Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında, 2023 yılı faaliyet raporunun okunmadan oylanarak kabul edilmesi tartışma yarattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mühendis, üzerine tırdan indirilen iş makinesiyle paletlenmiş demirlerin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri mühendisin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından mühendisin cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü. İş makinesi operatörü gözaltına alındı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos ile oynayacakları maçta güçlü bir oyun sergileyerek yarı finale çıkmak istediklerini belirtti. Kartal, yarın en ideal 11 ile sahada olacaklarını ve sakat oyuncuların büyük bir kısmının iyileştiğini söyledi.
Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen facia sonucunda 9 işçinin liç göçüğü altında kaldığı olayın araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda seçildi. Komisyonda AKP'den 10, CHP'den 5, DEM Parti'den 2, MHP'den 2, İYİ Parti'den 2 ve Saadet Partisi'nden 1 üye yer alacak. Komisyon yarın toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada'nın, Suudi Arabistan'ın Cidde limanını ziyaret ettiğini bildirdi. Ziyaret kapsamında, Riyad Büyükelçimiz Emrullah İşler ve TCG Kınalıada personeli ev sahipliğinde gemide resepsiyon düzenlendi.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen il ve ilçe belediye başkanlarıyla 20-21 Nisan'da 'Yerel Yönetimler Çalıştay'ı düzenleyecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?