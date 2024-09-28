Adalet Nöbeti 600. Günde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Nöbeti 600. Günde

Geniş Video İzle

Döne Kaya, depremde kaybettikleri için adalet talep ediyor. 600 gün geçti, sorumlular hala serbest.

28.09.2024 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: OGÜN AKKAYA  KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya'da Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, "Adaletin kıvılcımı ilk defa dün, 96 canımızı kaybettiğimiz Adana Hasan Alpargün Apartmanı müteahhidinin müebbetle cezalandırılmasıyla atıldı. Bugünden itibaren bu kıvılcımı daha da büyütmek zorundayız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, Ankara'da başlattığı adalet nöbetinin 20'nci haftasında eylemini Kuğulu Park'ta sürdürdü.

Döne Kaya burada yaptığı açıklamada, "Depremin üzerinden 600 geçti. Adalet hala sağlanmadı. Adaletin sağlanması için tam 20 haftadır Ankara'nın belirli noktalarında adalet nöbeti tutuyorum.6 Şubat'ta 2023'te dünya bir anlığına durdu. O gün sadece binalar değil, umutlarımız, hayallerimiz ve 53 bin insan enkaz altında kaldı. Sevdiklerimiz gözlerimizin önünde ihmalin soğuk ellerine teslim edildi" diye konuştu.

Depremde yaşamını yitiren kişilerin, ihmalin ve denetimsizliğin kurbanı olduğunu söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

"Onlar yalnızca birer sayı değil, hepimizin kaybettiği geleceğin kendisiydi. Bugün 600'üncü günde hala o geleceğin hesabını soruyoruz. Bu bir doğal afet değildi. İnsan eliyle işlenmiş bir cinayetti. Yıkılan sadece duvarlar değildi, bir milletin adalet duygusuydu. 53 bin cana kim hesap verecek. Bu ihmallerin bedelini kim ödeyecek. Sorumlular hala serbest. Kamu görevlilerine dair yargılama başlanmamış durumda. Adalet hala sessiz. 600 gün oldu ama içimizdeki yangın sönmedi. Her geçen gün bir yara daha da açılıyor. Geçen gün adaletsizliğin karanlığı daha da derinleşiyor. Bugün adalet için haykırmazsak yine başka canlar da benzer doğal afetlerde kaybolacak. Biz kaybettiklerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. 53 bin canın hesabını sorana kadar da susmayacağız. Adalet gelmeden de bu yara kapanmayacak. Sorumlular hesap vermediği sürece hiçbirimiz güvende değiliz. Adalet sadece bir talep değil, zorunluluktur.

"Hemen şimdi adalet istiyoruz"

Adaletin kıvılcımı depremin üzerinden 599 gün geçtikten sonra ilk defa dün, 96 canımızı kaybettiğimiz Adana Hasan Alpargün Apartmanı müteahhitinin müebbetle cezalandırılmasıyla atıldı. Bugünden itibaren bu kıvılcımı daha da büyütmek zorundayız. Çünkü ihmallerden, para hırsından, rant hırsından dolayı kaybettiğimiz 53 bin insanın ve biz ailelerin bu adalete ihtiyacı var. Aksi takdirde bu adaletsizliğin karanlığında hepimiz boğulacağız. Sesimizi duyun artık adalet gecikmesin. 53 bin insanın 6 Şubat günü 'Sesimi duyan var mı?' diye haykırışı, bugün adalet istiyoruz diye yankılanmakta. Hemen şimdi adalet istiyoruz."

Adalet Nöbeti 600. Günde
Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Nöbeti 600. Günde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
21:34 Kayseri’de skandal görüntüler Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 09:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Adalet Nöbeti 600. Günde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement