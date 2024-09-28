Adalet Nöbeti 600. Günde

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HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya'da Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, "Adaletin kıvılcımı ilk defa dün, 96 canımızı kaybettiğimiz Adana Hasan Alpargün Apartmanı müteahhidinin müebbetle cezalandırılmasıyla atıldı. Bugünden itibaren bu kıvılcımı daha da büyütmek zorundayız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, Ankara'da başlattığı adalet nöbetinin 20'nci haftasında eylemini Kuğulu Park'ta sürdürdü.

Döne Kaya burada yaptığı açıklamada, "Depremin üzerinden 600 geçti. Adalet hala sağlanmadı. Adaletin sağlanması için tam 20 haftadır Ankara'nın belirli noktalarında adalet nöbeti tutuyorum.6 Şubat'ta 2023'te dünya bir anlığına durdu. O gün sadece binalar değil, umutlarımız, hayallerimiz ve 53 bin insan enkaz altında kaldı. Sevdiklerimiz gözlerimizin önünde ihmalin soğuk ellerine teslim edildi" diye konuştu.

Depremde yaşamını yitiren kişilerin, ihmalin ve denetimsizliğin kurbanı olduğunu söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

"Onlar yalnızca birer sayı değil, hepimizin kaybettiği geleceğin kendisiydi. Bugün 600'üncü günde hala o geleceğin hesabını soruyoruz. Bu bir doğal afet değildi. İnsan eliyle işlenmiş bir cinayetti. Yıkılan sadece duvarlar değildi, bir milletin adalet duygusuydu. 53 bin cana kim hesap verecek. Bu ihmallerin bedelini kim ödeyecek. Sorumlular hala serbest. Kamu görevlilerine dair yargılama başlanmamış durumda. Adalet hala sessiz. 600 gün oldu ama içimizdeki yangın sönmedi. Her geçen gün bir yara daha da açılıyor. Geçen gün adaletsizliğin karanlığı daha da derinleşiyor. Bugün adalet için haykırmazsak yine başka canlar da benzer doğal afetlerde kaybolacak. Biz kaybettiklerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. 53 bin canın hesabını sorana kadar da susmayacağız. Adalet gelmeden de bu yara kapanmayacak. Sorumlular hesap vermediği sürece hiçbirimiz güvende değiliz. Adalet sadece bir talep değil, zorunluluktur.

"Hemen şimdi adalet istiyoruz"

Adaletin kıvılcımı depremin üzerinden 599 gün geçtikten sonra ilk defa dün, 96 canımızı kaybettiğimiz Adana Hasan Alpargün Apartmanı müteahhitinin müebbetle cezalandırılmasıyla atıldı. Bugünden itibaren bu kıvılcımı daha da büyütmek zorundayız. Çünkü ihmallerden, para hırsından, rant hırsından dolayı kaybettiğimiz 53 bin insanın ve biz ailelerin bu adalete ihtiyacı var. Aksi takdirde bu adaletsizliğin karanlığında hepimiz boğulacağız. Sesimizi duyun artık adalet gecikmesin. 53 bin insanın 6 Şubat günü 'Sesimi duyan var mı?' diye haykırışı, bugün adalet istiyoruz diye yankılanmakta. Hemen şimdi adalet istiyoruz."