Adalet Partisi Sarıyer Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Adalet Partisi Sarıyer Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı. Adalet Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ruhi Yılmaz, "Belediye Başkanlığı için yola çıktığımda 'bir oyum var' diyerek yola çıktık ama bu kısa sürede Sarıyer halkının bize ilgi ve sevgisini görünce evvela milletimize, sonra partime olan inancım ve güvenim katlanarak arttı ve artıyor" dedi.

Adalet Partisi İstanbul Sarıyer Seçim Koordinasyon Merkezi törenle açıldı. Genel Başkan Vekili Mehmet Akgün, Genel Sekreter Ferhat Beran, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemil Tanka ve İstanbul'da bulunan birçok GİK üyeleri katıldı.

"SARIYER'DEN OLMAYAN SARIYERLİNİN SORUNUNU ÇÖZÜM OLAMAZ"

Partililerin de katıldığı açılışta konuşan Adalet Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ruhi Yılmaz şunları söyledi:

"Sarıyer Belediye Başkanlığı için yola çıktığımda 'bir oyum var' diyerek yola çıktık ama bu kısa sürede Sarıyer halkının bize ilgi ve sevgisini görünce evvela milletimize, sonra partime olan inancım ve güvenim katlanarak arttı ve artıyor. 32 yıldır Sarıyer'de yaşıyorum. Sarıyer'in sorunlarının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sarıyer halkının en büyük sorunu olan tapu sorununu biliyorum, her adayın hatta belediye başkanı olup hiçbir şey yapmadığı halde yeniden aday olanların bile tapu sorununu çözeceğini vadettiğini biliyorum. Ama Sarıyer halkı da çok iyi biliyor ki bu sorunu çözmek için samimiyet gerekir, bizim gözümüz de kulağımız da Sarıyer'de, Sarıyer halkında. Samimiyetimiz de buradan gelir diğerleri gibi müteahhitlerde, rant peşinde koşanlarda değil. Sarıyer'in kaynaklarının nasıl israf edildiğini çok iyi biliyoruz. En ama en basit örneği vereyim; araç kiralamaya son vereceğiz. Mevcut makam aracı sayısını en asgari düzeye çekecek, ihtiyacımız kadarını satın alacağız. Bir yıllık araç kiralama bedeli ile 10 yıllık ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Öte yandan Sarıyer'de Sarıyerliler için Sarıyerliler çalışacak. Sırf partili diye başka başka ilçelerde ikamet eden Sarıyer'de tek bildiği yer belediye binası olan yüzlerce insana maaş veriyorlar. Buna son vereceğiz. Sarıyer'i bilmeyen, Sarıyer'den olmayan Sarıyerlinin sorununa çözüm olamaz."

"İHALE DE KAZANÇ DA SARIYER HALKINA"

Sarıyer'in ihtiyaçlarının Sarıyer'den karşılanmasının önemine değinen Ruhi Yılmaz, "Sarıyer esnafı kazanacak, Sarıyer kazanacak. Belediye ihalelerini yalnızca Sarıyer esnafı ile Sarıyerli iş insanları ile yapacağız. Sarıyer esnafının 50 liraya sattığını ürünü 100 liraya gidip ithal ediyorlar. O devir kapanacak Sarıyer'in parası ranta değil kuruşu kuruşuna Sarıyer'e, Sarıyerliye gidecek" dedi.

"ÖNCE ADALET DİYORUZ"

Açılışta konuşan Genel Başkan Vekili Mehmet Akgün de "Yıllar sonra girdiğimiz ilk genel seçimlerde 100 binin üzerinde oy aldık, şimdi ilk kez yerel seçimlere giriyoruz. Yerel seçimlerde ise genel seçimlerde aldığımız oyun çok ötesine geçeceğiz" dedi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akgün sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs öncesi Erdoğan'ın Anayasa gereği Cumhurbaşkanı olamayacağını söyledik. Bunun için yargıya başvurduk ancak o dönem muhalefet 'Erdoğan'a mağduriyet yaratmayalım' diyerek bu hukuksuzluğa su taşıdı. Seçim sonrasında ne oldu? Erdoğan çıktı 'Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum' dedi. İşte hukukun çiğnenmesine bir kez göz yumarsanız adaletsizliğin önüne geçemezsiniz. Adaletin olmadığı yerde ise ekonomik kriz de olur, cinayet de. İşte biz bu yüzden önce adalet diyoruz. Halkımızdan da adaletin tesisini sağlamak için destek istiyoruz. Umuyoruz 1 Nisan günü bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız."