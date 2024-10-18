Adam Fawer Türkiye'de 'Mobius' Tanıtımı İçin Geliyor

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Haber: Hilal Solmaz

(İSTANBUL) – Dünyaca ünlü "Olasılıksız" kitabının yazarı Adam Fawer, yeni yayımlanan "Mobius" kitabının tanıtımı için Türkiye'de imza ve söyleşi turuna çıkacak. Türkiye'de kitaplarına ilginin yoğun olduğunu belirten Adam Fawer, "Türk okurların beni bu kadar sevmesini ortak temaları yakalamamız olduğunu düşünüyorum. Eğer 'Olasılıksız'ı beğendiyseniz, 'Mobius'a bayılacaksınız" dedi.

"Olasılıksız", "Empati" ve "OZ" adlı romanlarıyla dünya çapında geniş bir okur kitlesine sahip olan Adam Fawer, ilk olarak April Yayıncılık tarafından İstanbul Soho House'da düzenlenen bir etkinlikle okurlarıyla buluştu. Eserlerinin satışı Türkiye'de milyonları aşan Fawer, söyleşi sonrası ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı:

"Türk okurlarının beni bu kadar çok sevmesinde birkaç teorim var. Temel teorim; kader, inanç, özgür irade kavramı. 'Olan olmuştur olacak olanda olmuştur' ülkenizde çok yaygın. İyi, kötü, seküler veya değil, herkeste bunun duygusunu hissediyorum. 'Olasılıksız' öyle bir romandı. 'Empati' ve 'Oz' kitapları 'Olasılıksız' bu kadar çok sevildiği için okundu. Şimdi son kitabım 'Mobius' ta tam sizin düşündüğünüz hissettiğiniz duyguları tekrar baştan yazdım. Mobius'ta bir kez daha anlaşılacağını düşünüyorum. Türk okurların beni bu kadar sevmesini ortak temaları yakalamamız olduğunu düşünüyorum."

"Mobius ustalık eserim"

İlk kitabını 30 yaşlarında yazdığını belirten Fawer, "Mobius ustalık eserim. Eğer 'Olasılıksız'ı beğendiyseniz, 'Mobius'a bayılacaksınız. İlk kitabımı 30 yaşlarında yazdım. 'Mobius' da 50'lerinde yazdım ve son kitabımı ustalık eseri olarak nitelendiriyorum. Artık daha fazla duygusal derinliğe sahip olduğum için bunun yansımalarını son romanımda bulabileceğinizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Son romanımda bir Türk karakter olacak"

"İstanbul'da geçen ve karakterinin bir Türk olduğu bir roman yazmayı düşünüyor musunuz" sorusuna Fawer, "Yeni romanım 'Mobius'tan sonra yazacağım kitapta, bir Türk karakter olacak" yanıtını verdi.

İstanbul'u henüz dolaşma imkanı bulamadığını belirten Fawer, İstanbul'da çok fazla kedi gördüğünü, bunu çok özel ve ilginç bulduğunu söyledi.

April Yayıncılık'ın Türkçeye kazandırdığı yazar Adam Fawer bu yıl sekizincisi düzenlenen D&R Kitap Fuarı kapsamında Ankara ve İstanbul'da imza gününe katılacak. Fawer, 19- 29 Ekim tarihleri arasında yeni kitabı 'Mobius' için D&R'ın Akasya, İstinyepark, Bağdat Caddesi, Ankara Tunalı ve Bilkent mağazalarında okurla buluşacak.