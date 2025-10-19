Alışveriş merkezinde meydan savaşı!

Adana'da bulunan bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik görevlileri ve vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı.

Adana'da alışveriş merkezinde adeta meydana savaşı çıktı. Olay akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin teras katında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Yaşanan arbede çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Olay, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Kavga anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.