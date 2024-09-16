Adana Altın Koza'da 11 Film Gösterilecek - Son Dakika
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Adana Altın Koza'da 11 Film Gösterilecek

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, dünya festivallerinden seçilen 11 film gösterilecek.

16.09.2024 13:12
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(ADANA)- 23 Eylül'de başlayacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin, 'Festivallerden Seçki'sinde Cannes, Berlin, Locarno gibi dünya festivallerinin 2024 programlarında yer alan 11 film, izleyiciyle buluşacak.

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde gösterilecek 'Festivallerden Seçki'sinin filmleri açıklandı. Cannes, Berlin, Locarno, Selanik, Saraybosna gibi dünya festivallerinin 2024 programlarından seçilen 11 film, Adana'da ilk kez seyirciyle buluşacak.

"Baba" üçlemesinin yönetmeni Francis Ford Coppola'nın uzun zamandır beklenen rüya projesi "Megalopolis" (2024), ütopik vizyonlara sahip mimar Cesar Catilina'yı odağına alarak dev bir şehirdeki karmaşık sosyal ve politik dinamikleri epik bir anlatımla gözler önüne seriyor. Modern toplumun çatışmalarını ve çelişkilerini, zengin ve fakir arasındaki uçurumları keşfederken, bir kentin muazzam yapısını ve insan ruhunun derinliklerini inceleyen filmde, Adam Driver, Audrey Plaza, Dustin Hoffman, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman ve Chloe Fineman yer alyor.

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un ülkesinde gizlice çektiği aile dramı "Kutsal İncirin Tohumu" (The Seed of the Sacred Fig, 2024), Mahsa Amini'nin İran'ın 'ahlak polisleri'nce öldürülmesinin ardından yaşanan protestolara dolaylı bir bakış sunuyor.Film, Cannes'da Jüri Özel Ödülü ile FIPRESCI Ödülü'nü, Sydney Film Festivali'nde de Seyirci Ödülü'nü aldı.

Oscarlı yönetmen Adam Elliot'ın 15 yıl aradan sonra çektiği yeni stop-motion canlandırması "Bir Salyangozun Hafızası" (Memoir Of Snail, 2024), "Succession"ın yıldızı Sarah Snook'un seslendirdiği melankolik Grace Pudel'in acı tatlı anılarını anlatıyor. Avustralyalı auteur'ün kült animasyonu "Mary and Max"in (2009) devamı niteliğindeki film, prömiyerini San Sebastian'da yaptı ve Annecy Animasyon Film Festivali'nde En İyi Film seçildi.

Fransız yönetmen Boris Lojkine'nin Cannes'ın Belirli Bir Bakış bölümünde Jüri Ödülü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan filmi "Süleyman'ın Hikayesi" (The Story of Souleymane, 2024), Paris'in hareketli sokaklarında iki gün boyunca sığınma başvurusu hazırlığı yapan ve bisikletli kuryelik yaparak geçimini sağlayan Gineli göçmen Süleyman'ı takip ediyor.Film, göçmenlerin karşılaştığı zorlukları ve bu yolculuğun bir göçmenin gözünden nasıl yaşandığını beyaz perdeye taşıyor.

Emanuel Parvu'nun Saraybosna'da En İyi Film seçilen ve Cannes'da Kuir Palmiye alan son filmi "Dünyanın Sonuna Üç Kilometre" (Three Kilometers To The End Of The World, 2024), 17 yaşındaki Adi'nin hikayesini anlatıyor. Liseden mezun olup Tuna Deltası'ndaki sakin ve izole köyündeki ailesinin yanına tatile gelen Adi'nin bir gece sokakta acımasızca saldırıya uğramasının ardından yaşananları konu ediyor.

Geleceğin yönetmenlerini keşfedin

2021'de Cannes'da "A Night of Knowing Nothing" ile En İyi Belgesel Ödülü'nü alan Hint yönetmen Payal Kapadia'nın festivalden bu kez Büyük Jüri Ödülü'nü kazandığı ilk uzun filmi "Aydınlık Hayallerimiz" (All We Imagine As Light, 2024), büyük bir metropole dönüşmüş Mumbai'de aynı hastanede çalışan ve farklı kuşaklardan üç hemşirenin hikayesini konu alıyor.

Gürcü yönetmen Tato Kotetishvili'nin dünya prömiyerini yaptığı Locarno'da Cineasti del Presente kategorisinde En İyi Film seçilen ve Gençlik Jürisi'nden de Birincilik Ödülü alan ilk uzun filmi "Kutsal Enerji" (Holy Electricity, 2024), Tiflis'in dokusunu ve karakterlerinin hikayelerini hüzünlü ve mizah dolu bir bakışla sunuyor.

Somalili yönetmen Mo Harawe'nin sevgi, fedakarlık ve adanmışlık üzerine zamansız bir hikaye kurduğu ilk filmi "Cennetin Yanındaki Köy" (The Village Next To Paradise, 2024), sürekli drone saldırıları tehdidi altındaki cennetsel bir çölde, ailesine bakmak için çalışan Mamargade ile bağımsızlık hayalleri kuran Araweelo'nun hikayesini anlatıyor. Bu yıl Cannes'ın dikkat çeken yapımlarından biri olan ve Saraybosna'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne uzanan film, Somali sinemasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Fransız yönetmen Agathe Riedinger'in Cannes'da Altın Pamiye için yarışan ilk filmi

"Vahşi Elmas" (Wild Diamond, 2024), annesi ve küçük kız kardeşiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki Liane adlı genç bir kadının güzelliğe ve şöhrete olan saplantısını işliyor. Modern toplum eleştirisi sunan film, influencer kültürünün genç insanların hayatında getirdiği tehlikeli boyutları başarılı genç oyunculuklar eşliğinde gözlemliyor.

Belgesel tutkunlarına özel

Seçkide belgesel tutkunlarını da, dünya festivallerinden ödüllerle karşılanmış iki film bekliyor.

Berlin Film Festivali'nde Belgesel Ödülü'nü ve Panorama bölümünde Seyirci Ödülü'nü kazanan, CPH: DOX ve ZagrebDox gibi önde gelen belgesel film festivallerinden de Seyirci Ödülü ile dönen "Gidecek Yer Yok" (No Other Land, 2024), Filistinli ve İsrailli dört genç aktivist, Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor tarafından çekildi. Film, Batı Şeria'nın Masafer Yatta bölgesinde büyümüş Filistinli aktivist Basel Adra'nın, ata topraklarının İsrailli askeri işgal güçleri tarafından yok edilişini kayda alışıyla başlıyor. Kudüs'te yaşayan İsrailli sinemacı ve araştırmacı gazeteci Yuval Abraham'ın da dahil olduğu bu hikaye bir süre sonra, daha büyük bir adalet yolunda yaratıcı bir direniş eylemine dönüşüyor.

Programdaki bir diğer belgesel ise İranlı Farahnaz Sharifi'nin yönettiği "Çalınmış Gezegenim" (My Stolen Planet, 2024) olacak. Berlin Film Festivali'nde prömiyerini yapan ve Selanik Film Festivali'nde Altın Alexander Ödülü ile FIPRESCI Ödülü'nü alan film, 1979 İran İslam Devrimi sırasında doğmuş yönetmenin günlüğünü perdeye taşıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Altın Koza'da 11 Film Gösterilecek - Son Dakika

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