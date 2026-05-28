Adana Bayramda Boş Kaldı

ADANA'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, sıcak havanın da etkisiyle yayla ve yazlıklara gidince, kentin en işlek bulvar, cadde ve sokakları boş kaldı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını kesen Adanalılar, bayram tatilini fırsat bilerek yayla ve yazlıklara gitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklığını 24 derece olarak açıkladığı, nemle hissedilen sıcaklığın 26 dereceye yükseldiği kentte vatandaşlar tatil yerlerine gitmeyi tercih etti. Kentin en işlek noktalarından Seyhan ilçesindeki Fuzuli, Atatürk ve Ziyapaşa caddeleri sessizliğe büründü. Taşıt trafiğinin de yok denecek kadar az olduğu kentte, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve dolmuşlar da boş kaldı. Yollardaki nadir araç hareketliliğini ise kurban kesim alanlarına gitmeye çalışan vatandaşlar oluşturdu.

'ADANA'NIN SESSİZLİĞİNE ALIŞIK DEĞİLİZ'

Merkez Seyhan ilçesindeki Çınarlı Mahallesi esnafından Erdoğan Yıldan (44), Adana'nın hareketli ve kalabalık bir şehir olduğunu ve bu sessizliğe alışamadıklarını belirterek, "Adana sıcak bir kent. Biz de taze sıkılmış soğuk içecekler satıyoruz. Ancak Kurban Bayramı nedeniyle herkes yaylalara ve denize gittiğinden pek satış yapamadık. Ama sonuçta insanlarımız da tatil yapıyorlar" dedi.

Yürüyüşe çıkan Mehmet Korur ise "Hava çok güzel, tam bir deniz havası. Gidip mangalını yakıp, yanına bizim acılı şalgamımızı içeceksin. Tatille birlikte yapılacak en güzel şey olurdu ama ben işlerim dolayısıyla kent dışına çıkamadım. Adana'nın bu sessizliğine de alışık değiliz. Bazen sessizlik de gerekli. Kurban Bayramımız memleketimize ve tüm İslam alemine hayırlı, uğurlu gelir, insanlara barış ve huzur getirir inşallah. Yeterince var ama gani gani barış ve huzur gelsin diyorum" diye konuştu.